- Partidul Social Democrat ii acuza, pe Facebook, de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori ... The post PSD susține ca autorul oribilei crime de la Mediaș nu a fost eliberat condiționat in baza recursului compensatoriu appeared first…

- PSD ii acuza, pe Facebook, de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori care recidiveaza, precizand ca acesta nu are nicio legatura cu legea recursului compensatoriu.

- Un numar de 14.402 detinuti au beneficiat de legea recursului compensatoriu de la intrarea sa in vigoare pana la sfarsitul lui 2018, dintre care peste 11.800 au fost pusi in libertate ca urmare a admiterii cererii de liberare conditionata de catre instante, potrivit unui comunicat al Administratiei…

- USR, prin vocea liderului sau Dan Barna, anunta ca va depune luni in Parlament un proiect pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu si pentru anularea efectelor dezastruoase pe care le-a adus pentru siguranta cetatenilor. El aminteste ca Legea recursului compensatoriu a eliberat anul trecut peste…

- Reacție dura a șefei deputaților liberali, Raluca Turcan, dupa crima de la Mediaș care a oripilat intreaga țara. Un tanar a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit de un barbat care fusese eliberat mai repede din inchisoare in baza recursului compensatoriu."Crima de la Mediaș arata din nou…

- Un barbat recidivist din judetul Alba, condamnat pentru omor si eliberat recent in baza legii recursului compensatoriu, l-a injunghiat mortal pe un tanar in varsta de 25 de ani, in urma unui conflict izbucnit intr-un club din Medias.

- Un barbat recidivist din județul Alba, condamnat pentru omor și eliberat recent in baza legii recursului compensatoriu, l-a injunghiat pe un tanar in varsta de 25 de ani, in urma unui conflict izbucnit intr-un club din Mediaș. Din cauza pierderilor masive de sange, victima sa a murit la spital. Potrivit…

- Un barbat de 35 de ani a fost retinut de politistii din Cluj dupa ce nu a oprit la semnalele lor si a gonit pana in comuna vecina orasului. Oamenii legii au aflat ca tanarul e de loc din Camarasu, ca nu are permis auto si ca a fost eliberat in august 2018 in urma legii recursului compensatoriu. Fusese…