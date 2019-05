Peste 15.000 de persoane private de libertate aflate in custodia unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si-au exprimat in scris intentia de a-si exercita dreptul de vot, prin intermediul urnei speciale, duminica, la alegerile pentru Parlamentul European si pentru referendumul national. Potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor transmis vineri AGERPRES, din totalul celor 20.403 persoane private de libertate, 17.960 au drept de vot, iar 15.652 si-au exprimat in scris intentia de a vota pentru alegerile europarlamentare si 15.271 pentru referendum.…