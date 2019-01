Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciarul Rahova a deschis o ancheta interna dupa ce o angajata pe postul de educator s-a casatorit cu un detinut al inchisorii. Casatoria a avut loc saptamana trecuta la Penitenciarul Jilava, acolo unde a fost mutat detinutul Bogdan Dumitrache, poreclit „Crocodilu”.

- Zeci de deținuți incarcerati pentru diferite perioade de timp la Penitenciarul Aiud au dat in judecata institutia de detinere, Administratia Nationala a Penitenciarelor si Statul Roman, prin ANAF, pentru a obtine daune morale de zeci de mii de lei ca urmare a conditiilor pe care le-au indurat la inchisoare.…

- Creșterea salariului minim pe economie, precum și a pensiilor are consecințe grave asupra bugetarilor, intrucat Federația Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a facut public un proiect ce prevede inghețarea a numeroase drepturi, intre care sporuri, indemnizații, compensații, prime…

- Efectul Legii recursului compensatoriu, numita „grațiere mascata” intr-o postare facuta publica, astazi, pe site-ul Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP), este o scadere a numarului deținuților cu 4698, in ultimul an. Eliberați, prin reducerea pedepsei,…