- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Luna trecuta, Primaria a lansat un sondaj de opinie prin intermediul caruia solicita constantenilor opinii cu privire la soarta Cazinoului Constanta. Municipalitatea a vrut sa se dumireasca in legatura cu modul in care ar trebui sa abordeze problema Cazinoului. Prin intermediul chestionarului, locuitorii…

- Utilizatorii tuturor tipurilor de servicii oferite de RATBV S.A. au de astazi din nou posibilitatea de a se informa cu privire la activitatea societatii, de a face sugestii ori de a sesiza unele probleme prin intermediul paginii oficiale de socializare de Facebook: https://www.facebook.com/RATBV-SA…

- Uniunea Europeana vine in ajutorul Ucrainei, dupa ce Gazprom a decis sa rezilieze contractul cu Naftogaz. ncetat sa-i mai livreze gaze naturale. Mai multe tari din spatiul comunitar sunt dispuse sa acopere deficitul de gaze naturale. Potrivit ministrului Energiei de la Kiev, statul vecin are in rezerva…

- Administratia bistriteana este, fara echivoc, o mare familie. Din pacate aceasta nu este doar o figura de stil, ci reda adevarul. Nu putini sunt cei carora gradul de rudenie cu seful unei institutii le-a asigurat intrarea, un job fara prea multe batai de cap si un salariu pe masura. Gazeta de Bistrita…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru în Consiliul de Administratie al CNAIR, anunta stiripesurse.ro.

- La nivelul judetului Teleorman 2.430 de persoane au depus dosare, pentru a obtine un loc de munca in strainatate, din care 702 persoane au fost admise la selectiile organizate de Serviciul Public de Ocupare. Pentru aceasta perioada, prin reteaua EURES, la nivel national sunt inregistrate 770 locuri…

- Institutul National de Administratie (INA) recruteaza la nivel național formatori pentru derularea programelor de perfectionare care vor fi organizate in anul 2018 de INA și centrele teritoriale din structura acestuia, in urmatoarele domenii de formare profesionala: -Politici publice -Elaborarea reglementarilor…

- Proiectul depus pe fonduri europene pentru reabilitarea secției Maternitate – Pediatrie – Ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare dupa ce a fost depus la ADR Centru. Intitulat ”Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul…

- In urmatorii trei ani, Municipalitatea saceleana intenționeaza sa realizeze toate demersurile pentru construirea unei școli in cartierul Garcini, cu populație preponderent rroma. Potrivit primarului Municipiului Sacele, Virgil Popa, valoarea investitiei este estimata la 26.075.984 lei, cu tot cu TVA…

- Proiectul depus pe fonduri europene vizand reabilitarea secției maternitate-pediatrie-ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare. Intitulat “Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul presupune investiții de aproximativ…

- Casieriile pietelor agroalimentare din Brasov vor fi dotate cu masini de numarat bani, prevazute cu detector de monede false. Serviciul Public de Administrare a Pietelor din Primaria Brasov a decis sa cumpere cinci aparate care sa permita detectarea bancnotelor si monedelor false. Astfel de aparate…

- In acest an, Serviciul Public de Administrare a Pietelor din Primaria Brasov, care administreaza si toaletele publice, are in plan modernizarea acestora. Astfel, vor incepe lucrari de reparații la cateva grupurile sanitare din pietele Bartolomeu, Dacia, Astra si Tractorul, dar și la toaleta publica…

- Consiliul Județean Vrancea a organizat, ieri, conferințele de lansare pentru trei proiecte de investiții foarte importante, care vizeaza modernizarea infrastructurii județene. Proiectele fac parte dintr-un amplu program de reabilitare a drumurilor, inițiat și susținut…

- ELECTRONAV CLEAN S.R.L., cu sediul in Sat Vama Veche, Comuna Limanu, Strada Ion Creanga, Nr. 15, Corp Proprietate C5, Camera 3, judetul Constanta, deruleaza, incepand cu data de 27.11.2017, proiectul ldquo;INFIINTAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCTIE DE MOBILIER DIN LEMN RECICLAT IN CADRUL ELECTRONAV CLEAN…

- Parcurile din Ocna Mureș vor fi reabilitate cu fonduri europene. Administrația locala intenționeaza sa depuna un proiect mai amplu, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 1.3.1. Primarul orașului, Silviu Vințeler, spune ca proiectul va include atat amenajarea…

- Un nou proiect a fost semnat in comuna Satulung, cu finantare de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a a doua. In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Local Satulung, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel…

- Prescolarii din satul Motru Sec, comuna Pades, vor avea parte de conditii mai bune de studiu. Administratia locala a obtinut aproape 450 de mii de lei, fonduri de la Uniunea Europeana, pentru a construi o noua gradinita in sat. Motru Sec este...

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Te casatoresti in 2018? Primaria Cluj propune o noua locatie pentru cununiile civile Municipalitatea propune inca o locatie in care sa se poata oficia cununii civile in Cluj-Napoca, prin crearea unei registru suplimentar de casatorii, avand in vedere ca legea nu interzice acest lucru. Este vorba despre…

- Peste 242 milioane de lei este bugetul Consiliului Judetean Vrancea si al institutiilor subordonate pe anul 2018, alocat prin Legea bugetului de stat. Conform proiectiei bugetare pentru anul 2018, aproximativ 20 de milioane de lei provin din cote defalcate din impozitul pe venit,…

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie…

- Curtea Suprema a Venezuelei i-a interzis, saptamana trecuta, coalitia opozitiei, sa candideze la alegerile prezidentiale, oferind astfel mai multe sanse de intoarcere a liderului Nicolas Maduro, care a condus tara intr-o criza politica si economica.Data alegerilor nu a fost inca aleasa,…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Danut Andrusca are 49 de ani, este din Vanatori - Neamt si a intrat in politica in 2012. A absolvit Liceul "Stefan cel Mare" din Targu Neamt si Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Potrivit Mediafax, dupa 1990 si-a deschis prima afacere…

- Inmatricularile auto, eliberarea de permise și pașapoarte la Campia Turzii sunt ”in aer”, administrația locala propunand retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe strada George Coșbuc, in favoarea Poliției Naționale, dupa ce consilierii locali votasera darea in administrare și…

- Studiul realizat de un grup de cercetatori britanici de la Universitatea Manchester a implicat examinarea efectelor a noua industrii de producere a energiei din punctul de vedere al impactului ecologic, economic si din punctul de vedere al sustenabilitatii...

- Numele beneficiarului: MOBIRAR COM SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene Organism Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord–Vest…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- Studiul de fezabilitate pentru cele doua artere a fost adoptat de consilierii locali inca din luna septembrie a anului 2014, iar in primavara lui 2016 au fost finalizate și proiectul tehnic și documentația pentru execuție. Tot atunci, reprezentanții primariei anunțau ca pornesc și licitația pentru…

- Cu cațiva ani in urma, Primaria Municipiului Arad incheia o investiție de 880.000 de lei la Cladirea Preparandiei, restaurand-o atunci printr-un proiect finanțat in proporție de 85% de catre Uniunea Europeana, prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Destinația cladirii: muzeu al primei școli…

- Municipalitatea bistriteana intentioneaza sa cheltuiasca peste 2,4 milioane de euro pentru restaurarea Bisericii Evanghelice din Bistrita, astfel ca, inainte cu doar trei zile ca anul 2017 sa ajunga la final, a lansat licitatia pentru atribuirea contractului. In august 2017, municipalitatea bistriteana…

- In Monitorul Oficial partea I numarul 1039 din 29 decembrie anul trecut a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 917 2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Primaria Constanta lanseaza organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Serviciul de elaborare studiu de fezabilitate privind infiintarea unui incubator de afaceri in municipiul Constantaldquo;, in valoare estimata fara TVA de 85.000 de lei. Ofertele vor fi depuse…

- Municipiul Galati a semnat contractul de finantare pentru proiectul Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G1 din cadrul Asociatiei de proprietari nr. 388, finantat prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de…

- Municipalitatea ar face economii mari daca pe strazile din Chișinau ar fi impraștiat material antiderapant ecologic in perioada iernii, așa cum se practica in țarile din Uniunea Europeana.

- In cadrul proiectului de restaurare, reabilitare și conservare a Monumentului Eroilor – Crucea de pe varful Caraiman și de amenajare a spațiului expozițional din cadrul acestuia, Ministerul Apararii Naționale a demarat procedura de achiziție de lucrari de restaurare, reabilitare și conservare, documentele…

- Pentru reabilitarea obiectivului de investitie imobiliara „Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial", Secretariatul general a identificat oportunitatea obtinerii de finantare europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) informeaza ca Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana – UE si Spatiul Economic European – SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- 920 de locuri de munca sunt valabile in aceasta perioada in țari ale Uniunii Europene. La nivelul judetului Teleorman 2.430 de persoane au depus dosare, pentru a obtine un loc de munca in strainatate, din care 702 persoane au fost admise la selectiile organizate de Serviciul Public de Ocupare. In cadrul…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud va organiza vineri, 15 decembrie 2017, la sediul institutiei din Bistrita, strada Garii, nr.2 - 4, incepand cu ora 9,00, 'Ziua Portilor Deschise', cu prilejul marcarii a 19 ani de activitate a Serviciului Public de Ocupare din Romania.…

- Medicii romani pleaca din tara 15.700 de medici români au plecat din tara si lucreaza în strainatate, în special în Uniunea Europeana. Numarul angajatilor din sectorul cercetare-dezvoltare din ultimii 20 de ani a scazut cu 30% arata unu studiu realizat de Coalitia…

- O filmare in care mai mulți muncitori de la Serviciul Public de Pavaje și Spații Verzi „asfalteaza” o balta, in Calarași, a devenit virala pe rețelele de socializare. Mai mulți cititori ne-au semnalat ca muncitorii au facut o treaba de mantuiala, cu toate ca astfel de lucrari sunt platite din bani publici.

- 10 Decembrie este o zi deosebit de importanta pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, zi in care aniversam 19 ani de activitate. Sunt 19 ani in care institutia noastra s-a transformat, a evoluat si a acumulat o experienta bogata, deosebit de important in acest proces fiind sprijinul…