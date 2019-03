Stiri pe aceeasi tema

- a Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat, sambata, ca administrația centrala din Romania urmeaza sa fie restructurata in acest an, iar evaluarea situației actuale va fi finalizata, in primul trimestru al acestui an. https://evz.ro/teodorovici-restructurari-concedieri-2019.html

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita a criticat dur, Guvernul, inainte de sedinta conducerii PSD. El le-a recomandat parlamentarilor sa nu voteze proiectul de buget pe 2019, despre care spune ca este "profund ticalos". "As sfatui toti parlamentarii sa stea de vorba cu primarii in teritoriu, adica cu…

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoița este foc și para dupa discuția cu ministrul Finanțelor Eugen Teodorivici pe tema bugetelor locale.„Știți ce inseamna impozitul pe venit in total buget? Mai puțin de 10%. Sa pretinzi ca administrația publica locala, peste 3000 de unitați administrative,…

- "As sfatui toti parlamentarii sa stea de vorba cu primarii in teritoriu, adica cu acei colegi in administratie si in politica, in general, cu care mergeau pe strada si i-au sustinut sa ajunga in Parlament si sa ii intrebe daca pot supravietui cu aceasta forma de buget", a spus Robert Negoita, potrivit…

- "Am speranta ca o vom intalni pe doamna prim-ministru acolo. Am speranta ca vom gasi intelegere si ca vom reusi sa gasim un nivel de discutie catre normalitate. In cadrul intalnirii Asociatiei Municipiilor din Romania am stabilit ca ne mentinem punctele de vedere referitoare la cotele din impozitul…

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoita, a declarant, marti, la finalul reuniunii AMR, ca membrii organizatiei au hotarat sa solicite Ministerului Finantelor ca minim o treime din bugetul national sa revina administratiei publice locale, informeaza...

- Asociația Municipiilor din Romania, reunita marți la sediul din București inainte de intalnirea cu ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, pe tema proiectului de buget, iși menține punctul de vedere cu privire la finanțarea bugetelor locale din intreg impozitul pe venit, argumentand prin faptul…

- In cursul dupa amiezii, reprezentantii AMR vor avea o intrevedere cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ne mentinem punctul de vedere referitor la cotele din impozitul pe venit si, de asemenea, pot sa va spun ca am facut o analiza comparativa cu tot ceea ce inseamna administratie publica…