- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al SUA a anuntat luni ca pune capat statutului special de care beneficiaza peste 200.000 de cetateni din El Salvador rezidenti in Statele Unite, si care a impiedicat expulzarea acestora, transmit AFP si Reuters. Acest statut de protectie temporara (TPS)…

- Statele Unite au suspendat 125 de milioane de dolari destinati finantarii unei agentii ONU care ofera ajutor refugiatilor palestinieni, relatau jurnalistii americani vineri. Totusi, un oficial de la Departamentul de Stat a declarat ca nu s-a luat nicio decizie asupra platii.

- Statele Unite au suspendat toate serviciile de viza "non-imigrante" dupa arestarea unui angajat al consulatului sau in octombrie. Lucratorul a fost reținut in legatura cu legaturi suspectate cu un cleric care a fost acuzat de lovitura de stat esuata anul trecut in Turcia. Departamentul…

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa-i separe pe copiii migrantilor de parintii lor atunci cind familiile sint arestate fara documente la sosirea in Statele Unite, intr-un efort de descurajare a imigratiei ilegale, au informat mai multe mass-media americane citind oficiali sub rezerva anonimatului.…

- Cresterea numarului de utilizatori de telefoane mobile in Statele Unite, in special din randul copiilor, a determinat Departamentul de Sanatate Publica din California sa publice pe site-ul sau un indrumar adresat persoanelor si familiilor care doresc sa reduca expunerea la energia de frecventa radio…

- Administratia Trump a dat semnale ca ar putea extinde utilizarea armelor nucleare ca parte a noi strategii pentru securitate care a fost facuta publica de presedinte marti, 19 decembrie, scrie The Guardian. Amenintarea incalzirii globale nici nu a fost mentionata in document. Cuvintul „climat” a aparut…

- In prezent, smartphone-ul este unul dintre cele mai populare cadouri. Mii de astfel de dispozitive electronice, de altfel foarte utile, au fost oferite cadou persoanelor dragi numai sarbatorile acestea. Cu totii avem nevoie de smartphone, iar oamenii au devenit dependenti de acest companion permanent…

- Administrația Trump a instituit noi reguli pentru cele 38 de țari incluse in programul Visa Waiver. Printre noile cerințe se numara și obligația acestor țari de a folosi informații ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, relateaza Reuters. Programul Visa Waiver le permite cetațenilor…

- Departamentul de poliție din New York este in alerta dupa ce a fost anunțat ca o explozie a avut loc in centrul Manhattanului, informeaza Reuters. Trei magistrale de metrou sunt evacuate, noteaza The Guardian.Potrivit New York Post, cateva persoane ar fi ranite. O bomba artizanala ar fi explodat,…

- Fostul director pentru mediu si inginerie din cadrul diviziei americane a grupului german Volkswagen (VW) Oliver Schmidt a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si plata unei amenzi usturatoare. O instanta americana a considerat ca Schmidt a jucat un rol important in cazul manipularii testelor de…

- Un raport realizat de Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite, citat de Bloomberg și preluat de News.ro , arata ca preturile oualor sunt in crestere in Europa, dupa criza contaminarii cu insecticid declansata in acest an. Temerile ca ouale ar putea fi contaminate cu insecticidul fipronil…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului sau american Rex Tillerson ca Phenianul este dispus sa poarte discuții directe cu Washingtonul, pe tema arsenalului nuclear. Cei doi oficiali au avut, joi, o întrevedere la Viena. „Am vorbit despre situația din peninsula…

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Sirenele din Hawaii au fost testate vineri la pranz (sambata dimineata, ora Romaniei). In cazul unui atac atomic, localnicii vor avea la dispozitie aproximativ 20 de minute pentru a se adaposti.Vern Miyagi, directorul Agentiei pentru Situatii de Urgenta din Hawaii, a declarat ca evaluarile…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis Romaniei un mesaj cu prilejul Zilei Naționale, semnat șeful diplomației de la Washington, Rex Tillerson, in care este exprimata recunoștința "pentru parteneriatul nostru strategic de 20 de ani și pentru cooperarea in promovarea țelurilor noastre comune…

- "In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la aniversarea a 99 de ani de la crearea Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul nostru strategic de douazeci de ani și pentru cooperarea Romaniei in promovarea obiectivelor noastre comune de…

- Dupa mesajul transant cu privire la justitie, Departamentul de Stat al SUA revine cu un nou mesaj pentru Romania, de aceasta data semnat chiar de secretarul de stat Rex Tillerson, care felicita tara noastra cu ocazia Zilei Nationale.Vezi si: Liviu Dragnea iese la ATAC dupa absenta de la parada.…

- "In numele Guvernului Germaniei, condamn in termenii cei mai duri testul cu racheta intercontinentala" efectuat de regimul Kim Jong Un, a declarat Sigmar Gabriel. "Comportamentul lipsit de rationalitate al Coreei de Nord reprezinta un pericol enorm pentru securitatea internationala", a adaugat…

- „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției", se ar...

- Deputatul PMP Robert Turcescu ii numeste "nemernici" pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dupa ce liderii PSD si ALDE au publicat un comunicat comun in care afirma ca "Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, marti, referitor îngrijorarea exprimata de Statele Unite cu privire la legile justitiei, ca poate fi luat în calcul ce spun cei de pe margine, însa Parlamentul este cel care decide în final.

- Printr o declaratie postata pe site ul AMbasadei Sua la Bucuresti, Departamentul de Stat al SUA si a exprimat ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar. Prin acelasi document…

- Departamentul de Stat american a avertizat cetatenii SUA ca exista un pericol crescut de atentate in Europa in perioada Sarbatorilor de Iarna si i-a sfatuit sa fie „precauti“ in ceea ce priveste participarea la evenimente mari, relateaza express.co.uk.

- Statele Unite i-au indemnat joi pe cetatenii lor care se vor afla in Europa in perioada sarbatorilor de la sfarsitul anului sa dea dovada de "prudenta" din cauza unei amenintari teroriste "ridicate", transmite AFP.Acest avertisment adresat turistilor care calatoresc in Europa, emis deja in…

- Trump, condamnat la moarte de nord-coreeni: Va plati scump pentru blasfemiile sale Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit…

- Putin este insultat de acuzațiile de implicare a Rusiei in alegerile din SUA, susține Donald Trump, dupa ce cei doi lideri s-au intalnit in Vietnam Dupa o scurta intrevedere avuta la Summitul APEC, președintele SUA, Donald Trump spune ca omologul sau rus, Vladimir Putin susține ca acuzațiile de implicare…

- Statele Unite ale Americii și-au pierdut 60% dintre ambasadorii de cariera incepand din luna ianuarie, in mandatul secretarului de stat Rex Tillerson, potrivit unei scrisori a șefei sindicatului diplomaților americani, Barbara Stephenson, care denunța o 'decapitare' a talentelor de varf și avertizeaza…

- Acest program, infiintat in 1990 si cunoscut sub numele de Statut temporrar de protectie, interzice expulzarea cetatenilor care provin din tari considerate instabile din cauza unor conflicte armate sau a unor catastrofe naturale. Potrivit Washington Post, 300.000 de persoane locuiesc in…

- Costume purtate de Elvis Presley in turnee in perioada 1969 – 1977 vor fi expuse la Arena O2 din Londra, incepand de vineri, alaturi de alte peste 200 de obiecte care i-au apartinut artistului, intre care se numara carti si chitare, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Lucrari de…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus, intr-o postare pe Twitter, ca a solicitat Departamentului de Securitate Interna sa dispuna controale mai stricte pentru imigranții care ajung in SUA. Decizia lui Trump a venit imediat dupa atacul din New York. Intr-o postare pe Twitter, Donald Trump…

- Administratia din Coreea de Nord, condusa de Kim Jong-Un, intentioneaza sa efectueze un test nuclear în atmosfera, deasupra Oceanului Pacific, avertizeaza un oficial de rang înalt de la Phenian, citat de CNN, potrivit Mediafax. Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul analizeaza posibilitatea efectuarii "celei mai puternice detonari" a unei bombe cu hidrogen, deasupra Oceanului Pacific, in contextul tensiunilor cu Administratia Donald Trump.Amenintarea a fost reiterata…

- Administratia Donald Trump a dispus plasarea bombardierelor nucleare în alerta permanenta, în contextul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, fiind prima data dupa sfârsitul Razboiului Rece când Statele Unite adopta o astfel

- Un influent om de afaceri britanic a fost dat în urmarire prin Interpol de autoritațile de la Kremlin. În acest mod, Administrația Putin ar urmari sa îl sancționeze pe Bill Browder, care a stârnit o campanie internaționala împotriva Rusiei, dupa ce avocatul…

- Numirea președintelui din Zimbabwe, Robert Mugabe, ca ambasador al bunavoinței de catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), "contrazice clar idealurile ONU", au subliniat sâmbata Statele Unite, alaturându-se numeroaselor critici exprimate în lume pe acest subiect.…

- Elaine Duke, secretarul în exercitiu pentru Securitate Interna din SUA, a avertizat, joi, ca Stat Islamic (SI) si alte organizatii teroriste planuiesc atacuri pe teritoriul Statelor Unite precum cel care a avut loc la 11 septembrie 2001, comis de militantii Al Qaida,

- „Stratus, o companie din Texas care ajuta firmele care vor sa aiba afaceri in Statele Unite, in special in Texas, cu relații publice sau lobby, spre exemplu. Aici, in Romania, cautam companii care vor sa vina in Statele Unite, dar vrem sa invațam mai multe despre oportunitați și despre dezvoltarea economica…

- Fostul secretar de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat în cadrul unui interviu faptul ca fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a conspirat cu Guvernul rus înaintea alegerilor americane din 2016, informeaza The Guardian, potrivit Mediafax. Clinton a sustinut…

- Cel putin 230 de persoane au fost ucise, iar alte peste 300 au fost ranite în atentatul produs sâmbata dupa-amiaza în capitala Somaliei, Mogadishu, au anuntat duminica surse medicale si din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul agentiei austriece APA. Cel…

- Hillary Clinton, fost secretar de Stat al SUA, a reiterat in cadrul unui interviu faptul ca fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a conspirat cu Guvernul rus inaintea alegerilor americane din 2016, informeaza The Guardian. Clinton a sustinut ca Assange a cooperat cu presedintele Vladmiri…

- Anuntul Israelului a venit la cateva ore dupa ce al Statelor Unite. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat decizia SUA, pe care a numit-o "demna si morala". "Este o decizie demna si morala, pentru ca UNESCO a devenit un teatru al absurdului. In loc sa protejeze istoria, o distorsioneaza",…

- Israelul a decis, joi seara, retragerea din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), intr-o actiune de solidaritate cu Statele Unite, informeaza cotidianul Haaretz si site-ul Ynetnews.com. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat Ministerului israelian de…

- Departamentul de Stat al SUA anunta ca retragerea efectiva din UNESCO va avea loc de la 31 decembrie 2017. Decizia de retragere este cu atat mai surprinzatoare cu cat Statele Unite au ajutat la fondarea UNESCO, in 1945. Vom reveni cu amanunte.