Take That lanseaza single-ul „Out Of Our Heads”

Take That lanseaza single-ul „Out Of Our Heads”, primul extras de pe albumul „Odyssey”, a carui lansare este programata pe 23 noiembrie. „Out Of Our Heads” se numara printre cele trei piese noi pe care formatia le-a incorporat in materialul „Odyssey”, un album inovator, care va reuni o serie de versiuni… [citeste mai departe]