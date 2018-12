Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii americani îl fac praf pe Teodorovici. Camera de Comerț Americana în România (AmCham Romania) solicita Guvernului retragerea imediata a proiectului de Ordonanța de Urgența privind noile masuri fiscale anuntațe de catre ministrul de

- Presedintele venezuelan, Nicolas Maduro, a declarat miercuri, fara a oferi dovezi, ca John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, coordoneaza un plan al Statelor Unite de invadare a Venezuelei.

- Trei militari americani au fost uciși și alți trei au fost raniți in explozia unei bombe in provincia afgana Ghazni (sud-est), a anuntat marti misiunea NATO din Afganistan. „Membrii serviciului ranit și contractorul au fost evacuați și primesc ingrijiri medicale”, a spus Resolute Support, care nu a…

- Un militar american a fost ucis in Afganistan sambata, a anuntat intr-un comunicat misiunea Resolute Support condusa de NATO, informeaza Reuters preluata de Agerpres Acest deces majoreaza la opt numarul total de militari americani ucisi in acest an. Identitatea militarului si detaliile…

- Un militar american a fost ucis in Afganistan sambata, a anuntat intr-un comunicat misiunea Resolute Support condusa de NATO, informeaza Reuters. Acest deces majoreaza la opt numarul total de militari americani ucisi in acest an. Identitatea militarului si detaliile cu privire la incident vor fi date…

- Recentul eveniment sangeros de la Thousand Oaks, Ventura County, California a readus in atentia comunitatii mondiale problema dureroasa cu care se confrunta stiinta medicala (in special in ultimele doua decenii, imediat dupa Razboiul din Golf, continuata cu oroarea nesfarsita din Afganistan, dar inceputa…

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…

- Administratia Donald Trump are in vedere limitarea accesului la cartea verde, statutul de rezident permanent in Statele Unite, pentru imigrantii care beneficiaza de ajutoare sociale, o masura care provoaca ingrijorare, relateaza duminica AFP. Ministerul Securitatii Interne a declarat intr-un comunicat…