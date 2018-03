Stiri pe aceeasi tema

- Trump a blocat fondurile dupa ce a citit o stire despre faptul ca Washington si-a luat recent angajamentul de a suplimenta cu 200 de milioane de euro primele eforturi de refacere a Siriei dupa conflict. Cele 200 de milioane de dolari fusesera promise la o reuniune din Kuweit a coalitiei internationale…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, citand oficiali, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters, citand oficiali americani. Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care…

- Ptreședintele american Donald Trump a anunțat ca Statele Unite se vor retrage din Siria ”foarte curand”. El și-a bazat afirmația pe faptul ca gruparea juhadista Stat Islamic este invinsa aproape complet, citeaza Agerpres AFP. “Vom pleca din Siria foarte curand, cu adevarat foarte curand. Ne vom intoarce…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA a declarat saptamana aceasta faptul ca, SUA nu intenționeaza sa paraseasca orașul strategic Manbij din Siria, in ciuda angajamentului Turciei de a elimina luptatorii YPG din aceasta localitate aflata in nordul Siriei.

- Statele Unite l-au plasat pe francezul Joe Asperman, pe care il prezinta ca specialist in arme chimice al gruparii Stat Islamic, pe ''lista mondiala de teroristi'', potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat publicat joi, informeaza AFP. "Francezul Joe Asperman este un mare expert…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- "Nu aceasta este calea pe care o preferam, dar este o cale pe care am demonstrat ca o putem urma si suntem pregatiti sa o urmam din nou", a declarat luni dupa-amiaza ambasadorul SUA, Nikki Haley, in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite."Atunci cand comunitatea internationala esueaza…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul. Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege…

- Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege potrivit careia este ilegala orice referire la faptul ca statul polonez sau natiunea poloneza au fost complici la crimele naziste. Informatia a fost confirmata si de alte institutii de presa de la…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Statele Unite au acuzat Rusia de ignorarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind Siria in legatura cu situația din Gouta de Est. Avioanele ruse continua sa execute misiuni de lupta in suburbia Damascului, in ciuda rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate privind o incetare a focului…

- Reprezentantul nord-coreean Kim Yong-Chol, a declarat, aflandu-se in vizita in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, ca oficialii de la Phenian sunt dispusi sa discute cu cei de la Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC. Anuntul a fost facut…

- Turcia a intrat in zona Afrin din Siria "pentru a face regiunea locuibila si sigura", a declarat Erdogan, adaugand ca securitatea "durabila" a regiunii este de "cea mai mare" importanta pentru Ankara."Centrul orasului Afrin va fi asediat in zilele urmatoare", a mai afirmat liderul turc.…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminind integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citind agentiile de stiri RIA si Tass. De asemenea, Rusia considera drept lipsita de intelepciune…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminand integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citand agentiile de stiri RIA si Tass.

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luand…

- Israelul negociaza cu SUA pe tema posibilei anexari a coloniilor din Cisiordania. In privinta aplicarii suveranitatii (israeliene), pot spune ca discut deja cu americanii despre acest subiect de ceva timp", a declarat Benjamin Netanyahu. "Trebuie sa ne coordonam cat mai mult posibil cu americanii;…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP. "Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa citata de Agerpres.ro. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor,…

- Ambasadorul Turciei in Romania, Osman Koray Ertaș, a declarat intr-un interviu pentru Libertatea ca țara sa a salvat Uniunea Europeana de la distrugere atunci cand a oprit valul de migranți din Siria. Oficialul acuza UE ca nu fost solidara cu Turcia dupa puciul eșuat de anul trecut, ci ca a criticat-o…

- Statele Unite au prelungit un statut protejat pentru aproximativ 7.000 de sirieni care se gasesc pe teritoriul american si care scapa astfel de riscul de a fi trimisi în Siria, a anuntat miercuri Departamentul pentru Securitate Interna (Department of Homeland Security, DHS), transmite AFP. "Dupa…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Președintele Donald Trump i-a cerut omologului turc, Recep Erdogan (foto), sa opreasca operațiunea militara in Siria și a avertizat sa nu fie atrase forțele americane și cele turcești intr-un conflict, dar un oficial turc susține ca declarația Casei Albe pe aceasta tema nu a redat corect convorbirea…

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Denis Mamadou Cuspert, cetatean germano-ghanez și cunoscut sub numele de Deso Dogg, a aparut de-a lungul ultimilor ani in mai multe inregistrari video ale organizației jihadiste, ultima data in noiembrie 2014 cand parea sa tina un cap retezat si a afirmat ca este al unui barbat executat care s-a…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Casa Alba a cerut Iranului, miercuri, sa elibereze imediat manifestantii arestati in urma protestelor antiguvernamentale, inainte ca Administratia Donald Trump sa ia o decizie privind renuntarea la sanctiunile impuse Teheranului, relateaza site-ul postului France24

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters. Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citând trei surse diplomatice…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…