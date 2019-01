Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Padrino, ministrul Apararii din Venezuela, a declarat joi ca Nicolas Maduro este „presedintele legitim al tarii”, scrie Reuters, relateaza News.ro.Padrino a adaugat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, intentioneaza sa dea o lovitura…

- Administratia de la Moscova il recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedintele legitim al Venezuelei si considera ca incercarile externe de a uzurpa puterea incalca legislatia internationala, a declarat Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, citat de Reuters.

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat joi, de la Moscova, unde se afla in vizita, investitii ruse de 6 miliarde de dolari in sectoarele petrolier si minier din tara sa, paralizata de o profunda criza economica, transmite AFP preluata de Agerpres 'Aceste doua zile au fost intense…

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…