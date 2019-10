Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din comuna Hoparta pune „capac” pe cele patru camine culturale pe care se are in administrație. Deși pana in acest moment a investit milioane de lei in modernizarea celor patru camine culturale din cele patru localitați pe care le are in administrare (Hoparta, Turdaș, Vama Seaca…

- Cu o saptamana inaintea ședinței Consiliului Local, Primaria Campina a organizat o dezbatere publica asupra proiectului de hotarare privind modificarea tarifelor utilizatorului de salubrizare, Floricon Salub. Din partea societații civile au participat doar Simona și Marius Stoica, reprezentand Asociația…

- In ultima vreme s-au inregistrat tot mai des intreruperi in furnizarea de energie electrica in diferite cartiere din Campina. Locuitorii au fost și sunt extrem de nemulțumiți, mai ales ca, atunci cand suna la Electrica, daca telefonul nu este ocupat, raspunde doar robotul. In aceste condiții, tot mai…

- Am scris cu alte ocazii despre tot felul de cabluri care atarna de pe stalpi și ajung pana pe trotuare, in diferite zone ale municipiului Campina. Nu sunt cabluri de electricitate, ci cabluri fie ale unor operatori de telefonie ori internet, fie cabluri de la sistemul de semaforizare. Și stau așa, atarnate,…

- Sunt aproape zece ani de cand la Campina se vorbește despre reabilitarea termica a celor șapte blocuri situate pe Bulevardul Carol I, pe partea dreapta, de la intersecția cu Sondei, spre centru. Un subiect exploatat la maxim din punct de vedere electoral atat in ședințele Consiliului Local, in mandatele…

- Administrația campineana a mai cazut un examen, cel puțin la nivel de comunicare publica, dovedindu-se incapabila sa anunțe in mod clar cand, cum și unde se vor relua lucrarile de canalizare prin HidroPrahova, chiar daca a trecut mai bine de o luna de la semnarea contractului și chiar daca la Primaria…

- Administrația campineana a mai cazut un examen, cel puțin la nivel de comunicare publica, dovedindu-se incapabila sa anunțe in mod clar cand, cum și unde se vor relua lucrarile de canalizare prin HidroPrahova, chiar daca a trecut mai bine de o luna de la semnarea contractului și chiar daca la Primaria…