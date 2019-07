Administrația campineana a mai cazut un examen, cel puțin la nivel de comunicare publica, dovedindu-se incapabila sa anunțe in mod clar cand, cum și unde se vor relua lucrarile de canalizare prin HidroPrahova, chiar daca a trecut mai bine de o luna de la semnarea contractului și chiar daca la Primaria Campina au avut loc mai multe runde de discuții cu reprezentanții firmei constructoare. Cea mai recenta varianta privind aceste lucrari de canalizare a fost anunțata de primarul Horia Tiseanu in plenul ședinței Consiliului Local din 25 iulie, in prezența președintelui Consiliului Județean Prahova,…