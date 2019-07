Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a anuntat in urma cu cateva momente ca l-a destituit din functie pe inspectorul sef al IPJ Olt, Cristian Voiculescu. Decizia vine in urma neregulilor semnalate vineri in cazul Alexandrei, tanara ucisa in Caracal.

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a anunțat, vineri, ca l-a destituit pe inspectorul-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Cristian Voiculescu, imputernicit in aceasta funcție. Decizia a fost luata in urma neregulilor din cauza fetei ucise in Caracal, transmite Mediafax. sursa foto:…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a anunțat, vineri, ca l-a destituit din funcție pe inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Cristian Voiculescu, care era imputernicit pe aceasta poziție, in urma neregulilor din cazul fetei ucise in Caracal, transmite Mediafax.-…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…

- Recent numit adjunct al procurorului-șef al SIIJ chiar de Secția pentru procurori din CSM, Marian Nicolae a fost chemat la raport de mai mulți procurori din CSM pentru a fi luat la intrebari in legatura cu dosarul penal in care este vizat colegul lor judecator Bogdan Mateescu. Lui Marin Nicolae i s-ar…

- O serie de documente din sistemul intern al DNA probeaza, in mod direct, ca sefii DNA au raportat cu buna stiinta, fara nicio baza legala si in doar 4 minute, cererile de arestare ale politicienilor din dosarul ANRP, respectiv pe cele ale deputatilor Ioan Oltean (PDL/PNL) si Catalin Teodorescu (PDL/PNL),…

- UPDATE Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) confirma, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca Radu Mazare a fost arestat in Madagascar pentru 6 zile. “Autoritațile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Romane, prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala,…