Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au fost atrasi cu precadere de plajele insorite ale Mediteranei sau ale Marii Ionice. Au preferat, in ultimii 20 de ani, vacantele de vara, sau chiar in extrasezon, in Grecia, Italia, Spania si...

- Vorbind presei inaintea alegerilor generale anticipate din Grecia, ce vor avea loc la 7 iulie, Tsipras a spus: "Nu exista o situatie incat sa spunem ca urmeaza o confruntare. Ceea ce se intampla in Mediterana de Est sunt scenarii pe care le cunosteam dinainte. Daca va fi necesar si va fi benefic din…

- Update: Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 19 iunie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa comuna cu Presedintele Republicii Arabe Egipt, domnul Abdel Fattah El-Sisi. Va prezentam in continuare declaratia Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis: "Buna ziua!…

- Ankara confirma ca nava "Fatih" a inceput forajele de explorare a gazelor naturale in perimetrul Finiki 1 din estul Mediteranei (intr-o zona ce apartine Zonei Economice Exclusive a Republicii Cipru, dar pe care Turcia o contesta, invocand, printre altele, drepturile Republicii Ciprului de Nord, recunoscuta…

- "Cand vine vorba de incredere, trebuie sa ne tinem de obiectivul stabilitatii financiare si prin urmare sa planifica masurile necesare pentru reducerea datoriei publice la care s-a angajat Executivul, in pofida incetinirii economiei. Trebuie sa venim cu date clare catre cetateni, piete, Comisia Europeana…

- Agentia a desfasurat echipe pentru a sprijini autoritatile albaneze 'sa consolideze managementul frontierelor si securitatea' la granita cu Grecia, a informat Comisia Europeana. Grecia este stat membru al Uniunii Europene, iar operatiunea se desfasoara cu acordul 'tuturor tarilor vizate', precizeaza…

- ''PSD egalizeaza plațile la hectar in Europa. Fermierii romani primesc cu 100 euro mai multa subvenție pe hectar. Daca in 2013 un fermier roman primea 139 euro pe hectar, in anul 2018 suma a crescut la 214… Mai mult euro/ha. Asta in timp ce suma medie platita pe ha in Europa este mai mare in statele…

- Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Luna trecuta, au fost livrate in Europa aproximativ 1,34 milioane de vehicule, fata de 1,35 milioane de unitati…