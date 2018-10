Adio,meditatii si cadouri pentru profesori! Da!Este oficial.Meditatiile contra cost cu elevii de la clasa, dar si acceptarea unor sume de bani sau alte bunuri materiale din partea scolarilor ar trebui sa fie de acum istorie.Codul de etica pentru profesorii din invatamantul preuniversitar a fost publicat ieri si urmeaza sa intre in vigoare.In caz contrar,dascalii ar putea fi sanctionati cu avertisment, reducerea salariului,suspendarea din functie sau chiar concedierea. Noul cod de etica,arata printre altele ca dascalilor le este interzisa orice activitate care genereaza coruptie in scoli precum”fraudarea examenelor,solicitarea, acceptarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii nu mai au voie sa faca meditatii cu elevii de la clasele la care predau. Este interzis, pentru prima oara in Romania, printr-un Cod de Etica. Cadrele didactice care vor incalca regulamentul risca sa isi piarda locul de munca sau chiar sa faca inchisoare daca nu platesc la FISC impozite.

- Codul de etica pentru profesorii din invatamantul preuniversitar a fost adoptat de catre Ministerul Educatiei. Documentul prevede interzicerea meditatiilor contra cost cu elevii de la clasa, dar si acceptarea unor sume de bani sau alte bunuri materiale din partea scolarilor. Este oficial! Profesorilor…

- Ministerul Educatiei a adoptat Codul de etica pentru profesorii din invatamantul preuniversitar, care interzice meditatiile contra cost pentru elevii de la clasa, dar si acceptarea unor sume de bani sau alte bunuri materiale din partea scolarilor.

- Ministerul Educatiei a adoptat Codul de etica pentru profesorii din invatamantul preuniversitar. Documentul prevede interzicerea meditatiilor contra cost cu elevii de la clasa, dar si acceptarea unor sume de bani sau alte bunuri materiale din partea scolarilor. De asemenea, un profesor trebuie sa-i…

- Codul de etica pentru profesorii din invatamantul preuniversitar, adoptat de ministerul Educatiei, prevede interzicerea meditatiilor contra cost cu ... The post Reguli noi pentru profesori: adio, cadouri sau meditatii cu elevii de la clasa appeared first on Renasterea banateana .

- Profesorii nu mai au voie sa faca meditații cu elevii de clasa, se arata in Codul de etica pentru profesorii din invațamantul preuniversitar, adoptat astazi. Tot același document prevede și interzicerea acceptarii de bani sau de bunuri materiale din partea elevilor.

- Ministerul Educatiei a adoptat Codul de etica pentru profesorii din invatamantul preuniversitar. Documentul prevede interzicerea meditatiilor contra cost cu elevii de la clasa, dar si acceptarea unor sume de bani sau alte bunuri materiale din partea scolarilor.

- Profesorii nu mai au voie sa ofere meditații elevilor de la propria clasa! Potrivit noului Cod de Etica pentru invatamantul preuniversitar, profesorii nu mai au voie sa faca meditatii cu elevii de la clasa, a afirmat fostul ministru al Educatiei, Valentin Popa. Dascalii vor putea…