- Prezenta la premierea elevilor care au obtinut cele mai bune rezultate in concurs, ministrul Educatiei si-a stapanit cu greu emotia atunci cand a fost rugata sa comenteze incidentul petrecut cu elevul din Galati. Ecaterina Andronescu, cu ochii in lacrimi 'E un moment greu, fara indoiala,…

- MAE a anunțat, marți, ca elevii de la un liceu din Iași, care erau plecați intr-un schimb de experiența in Sri Lanka, unde au avut loc atentate, au revenit in Romania, in siguranța. Reprezentanții instituției precizeaza ca celula de criza a MAE iși continua activitatea.„In continuarea informațiilor…

- Proiectul „Educatie Financiara pentru liceu” se va desfasura pana la finalul anului scolar in curs, in licee din Bucuresti, Botosani, Alba Iulia, Craiova si Drobeta-Turnu Severin. Elevii din unitatile...

- Proiectul pilot și cartea Educație Financiara pentru liceu a fost lansat de Asociația pentru Promovarea Performanței in Educație (APPE), cu sprijinul Alpha Bank Romania, Mastercard și PayU Romania. Proiectul se va derula pana la sfarșitul acestui an școlar in licee din București, Botoșani, Alba Iulia,…

- Seria de activitați derulate in cadrul proiectului Erasmus+, FIOL- Food in our lives, in parteneriat cu Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung-Ahaus/ Germania, IES Nosa Senora dos Ollos Grandes-Lugo/Spania și Lycees Mousseron-Jurenil- Denain/ Franța, s-a continuat in Spania.

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, duminica, rezultate olimpiadei de limba și literatura romana, pentru elevii de gimnaziu și liceu, inainte de soluționarea contestații. Etapa județeana a OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA – NIVEL GIMNAZIAL ȘI LICEAL s-a desfașurat in 02 MARTIE…

- Timisoara se confrunta cu o criza a gunoaielor fara precedent dupa ce contractul cu firma de salubritate stradala s-a incheiat, iar prima licitatie de atribuire a unui nou contract a esuat. Primaria a incheiat in final un contract cu o noua firma de salubritate, dar aceasta isi va incepe activitatea…

- Prezentatorul de televiziune Florin Busuioc a marturisit ca iși reproșeaza ca a fumat enorm de mult. Acesta a inceput sa fumeze de la varsta de 17 ani si avea zile cand fuma chiar si cinci pachete de tigari. "Am fumat ca un turc dement, nu ca unul normal. Am avut o viata cam dezorganizata,…