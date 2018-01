Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile alpinistului surprins de avalansa in Muntii Bucegi, pe Valea Costilei, au fost sistate, sambata seara, din cauza conditiilor meteo, salvamontistii urmand sa reia actiunea duminica dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Haiduc, seful Salvamont Busteni, a declarat, corespondentului…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla...

- Programul Prima casa, administrat de FNGCIMM, are o alocare de 2 miliarde de lei in 2018, in scadere fata de 2017 cand a fost de 2,5 mld. lei sau fata de 2016, cand bugetul pus la dispozitie de stat pentru acest program a fost de 2,94 miliarde de lei.„Alocarea plafoanelor face parte dintr-o…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni cu președintele CEDO, Guido Raimondi, in data de 16 ianuarie, potrivit unui anunț publicat marți seara pe pagina de Facebook a ministrului. Discuțiilor vor viza hotararea pilot cu privire la condițiile din penitenciare și masurile care urmeaza sa…

- Ionut Lupescu (49 de ani), omul perceput de componentii Generatiei de Aur drept inlocuitorul perfect pentru Razvan Burleanu la sefia FRF, a vorbit despre posibilitatea de a candida la functia de presedinte al Casei Fotbalului. Fostul dinamovist a mai lucrat in trecut la federatie, iar in prezent…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- Mykhailo Labutin se afla in arestul IPJ Suceava, dupa ce politistii suceveni l-au identificat si retinut in zona orasului Gura Humorului, a declarat pe 31 decembrie, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Labutin, in varsta de 41 de ani, din regiunea Cernauti,…

- Decizie incredibila intr-o localitate din vestul țarii. Polițiștii locali cer vopsirea cainilor fara stapan. Este vorba de maidanezii care, dupa ce vor fi prinși, sterilizați și microcipați vor fi lasați din nou in libertate, insa nu inainte de a trece pe a un salon de infrumusețare canin. Masura e…

- Emilian Raducu, tatal regretatei cantarete de muzica de petrecere, incearca sa pastreze vie memoria fiicei sale si a dezvaluit ce hotarare a luat in acest sens. Tatal Denisei Raducu va transforma mormantul artistei intr-un muzeu. Mai mult decat atat, barbatul deja a obtinut toate aprobarile necesare,…

- Instanțele de judecata au decis! Pro TV primește o lovitura fulger exact inainte de Anul Nou. Dupa un proces care a durat mai bine de cinci ani, o celebra actrița le-a facut felul.Magistratii Tribunalului Ilfov au decis in favoarea vedetei. Astfel, S.C. Media Pro Entertainment Romania S.A va…

- Romanii, fie salariați, fie lucratori independenți, care și-au pierdut locul de munca intr-un stat membru al Uniunii Europene nu mai sunt in pericol de a-și pierde și dreptul de rezidența in țara respectiva, a decis Curtea de Justiție Uniunii Europene, intr-un caz legat de un cetațean roman din...

- Marturii fabuloase ale Andreei Marin. Vedeta a decis sa-si descarce sufletul chiar in zilele Craciunului. 'Zana surprizelor' si-a gasit marea iubire dupa mai multe esecuri in dragoste. Adrian Brancoveanu este noul iubit al Andreei care s-a declarat mulțumita de barbatul pe care il are alaturi și…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este serviciu de transport, nu un serviciu din domeniul informatiilor, care trebuie reglementat ca...

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- O veste socanta a zguduit, marti seara, Romania! O tanara a decedat, dupa ce a fost impinsa de o alta femeie in fata metroului! Criminala se numeste Magdalena Serban si a fost capturata de politisti cateva ore mai tarziu. A

- Dupa ce Magdalena Serban, criminala de la metrou, a impins-o pe Alina Ciucu in fata metroului, la statia Dristor 1 din Capitala, gasindu-si sfarsitul pe sinele trenului, aceasta a fost prinsa si tinuta in arest preventiv. Dupa aceea, mutata in Spitalul Penitenciar Jilava. Astazi, criminala de la metrou…

- Federația Rusa nu este dispusa sa adopte noi sancțiuni impotriva Coreei de Nord, care ar strangula aceasta țara din punct de vedere economic. Anunțul a fost facut de ministrul adjunct de externe Igor Morgulov, scrie realitatea.net.

- Anul 2018 vine cu tolba plina de surprize muzicale si cu zeci de evenimente inedite. Vor urca pe scena artisti consacrati care, cu siguranta, isi vor incanta fanii cu cele mai frumoase melodii....

- Stefan Banica jr. a luat o decizie radicala in legatura cu concertele de Craciun pe care le sustine anul acesta. Artistul si-a exprimat public regretul fata de disparitia Regelui Mihai si a luat hotararea, dupa ce a cantarit bine situatia, sa decaleze reprezentatiile la care urma sa participe.A

- Ce spune Gigi Becali despre arbitrajul video, pe care LPF a anunțat ca-l va introduce din campionatul viitor, dar il va testa in play-off-ul 2017-2018. ”Problema e ca o sa se duca la televizor si o sa vina si nu o sa stie ce hotarare sa ia, nu stie ce… Daca-l vad pe Muresan la meciul cu Iasi ca face…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos și de mai mulți foști miniștri tehnocrați, anunta ca va participa la protestele anuntate pentru duminica impotriva modificarilor la legile...

- Vești bune pentru șoferi! Guvernul a stabilit miercuri prin Ordonanța de Urgența plafonarea valorii punctului amenda la contravențiile privind circulația pe drumurile publice. Reamintim ca, o data cu creșterea salariului minim pe economie ar fi urmat sa creasca insa și punctul-amenda: de la 145 lei…

- Kayserispor, CS U Craiova și CFR Cluj sunt echipele care il doresc pe Alex Ionița II. Mihai Rotaru chiar a oferit 200.000 de euro, plus Simon Mazarache și Cristi Barbuț, fotbaliști care nu intra in planurile de viitor ale formației care acum se afla pe locul 3 in Liga 1. In schimb, Dani Coman a anunțat…

- 1,9 milioane de euro a fost valoarea vanzarilor inregistrata in primele doua runde de Black Friday. Astazi, clientii evoMAG au cumparat produse de peste un milion de euro, valoarea medie a unei comenzi urcand la 830 de lei, fata de 650 de lei, cat este intr-o zi obisnuita. Pana la…

- Mai multe biserici vechi se pot mandri cu picturi cu totul neobisnuite, realizate de artisti populari necunoscuti sau de pictori faimosi pentru talentul lor, printre acestia din urma numarandu-se si calugarul Arsenie Boca.

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, anunța ca, in urma OUG privind Codul Fiscal, se vor lua masuri pentru a mentine sau chiar pentru a creste nivelul salarial actual al personalului.

- Daniela Girbovan, șefa Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), a explicat cum ar trebui modificat abuzul in serviciu, o tema controversata și criticata in ultima perioada pe fondul modificarilor aduse la Legile Justiției. UNJR a trimis, in acest sens, un „Studiu comparat privind reglementarea…

- 1. Barbatul GEMENI: toata lumea știe ca gemenii au o personalitate duala. Totuși, acest lucru nu se intampla doar in viața de zi cu zi, ci și in dragoste. Acești nativi sunt extrem de fermecatori și sunt adevarați cuceritori. Au inima deschisa spre noi aventuri și sunt pregatiți sa se indragosteasca…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis în sedinta de marti, 7 noiembrie, sa mentina dobânda de politica monetara la 1,75% pe an, se arata într-un comunicat al instituției.

- 2017 ar urma sa fie anul cel mai cald inregistrat in absența fenomenului El Nino de la inceputul inregistrarilor in domeniu, a anunțat Organizația Meteorologica Mondiala intr-un raport publicat luni, la Bonn, cu prilejul celei de a 23-a conferințe pentru clima organizate de ONU

- Schimbari IMPORTANTE de ULTIMA ORA la admiterea in POLIȚIE. VEZI ce se va intampla cu probele sportive Proba sportiva la examenul de admitere in scolile de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din ianuarie 2018 va consta intr-un traseu practic aplicativ, potrivit unui ordin…

- Consiliul Economic si Social, din care fac parte sindicatele, patronatele si societatea civila a dat aviz negativ modificarilor propuse de Guvern privind Codul Fiscal. Așadar, o lovitura dura pentru Guvern in cazul așa-zisei „revoluții fiscale” lasata undeva in aer. Reamintim ca astazi Guvernul se reunește…

- O tanara a avut drumuri lungi la diferiti medici, iar fiecare i-a oferit cate un diagnostic nou, pana cand au reusit sa afle, cu adevarat, ce se intampla in organismul si corpul acesteia.

- In cursul acestei seri, in jurul orei 19.30, una din osiile locomotivei trenului IR 1741, Bucuresti Satu Mare, a ramas suspendata la iesirea peste macazele din Gara de Nord. Drept urmare, trenul nu si a mai putut continua parcursul.Cei aproximativ 200 de pasageri din tren nu s au aflat in pericol. Conform…

- Mirajul vietii de noapte, al cluburilor fitoase, atentiile, hainele luxoase sau telefoane scumpe au transformat mai multe tinere in prostituate ale unui clan interlop din Targu Mures. Visul se spulbera in amenintari, violenta si droguri, potrivit procurorilor DIICOT care au instrumentat cazul.

- Cei doi viceprimari din Targu Jiu, Aurel Popescu și Adrian Tudor, au facut un referat in care propun ca ședințele de consiliu sa nu fie transmise doar pe Internet, ci și la un post local de televiziune, contra cost. Ședința de la finalul...

- Tragerea la sorți pentru meciurile din barajul pentru calificarea la CM 2018 a scos in cale și un duel incins intre Croația și Grecia, țarile cu unii dintre cei mai fanatici fani din Europa. ...

- Ziua de 26 Octombrie este una plina de vești bune și surprize placute pentru nativii Balanța. Astrele au pregatit alte surprize și pentru alte semne zodiacale. Horoscopul a fost furnizat de Remus Ionescu.

- Un elev de doar 13 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost batut la școala in Uliești, Dambovița. Baiatul a fost batut cu salbaticie de un coleg de clasa, cu un an mai mare. Cazul de violența este anchetat de polițiști care au deschis un dosar penal. Bataia a avut loc la școala din satul Croitori,…

- Administratia Donald Trump a dispus initierea pregatirilor pentru plasarea bombardierelor nucleare în alerta permanenta, în contextul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord. Fortele Aeriene americane vor plasa avioanele militare B-52, care pot lansa bombe nucleare, în…

- A venit increzatoare la Insula Iubirii pentru a-si testa relatia, insa a plecat dezamagita. Alexandra trecut printr-unul dintre cele mai grele momente, dupa ce Aurel a ales sa dea uitari povestea lor de dragoste si a inselat-o cu ispita Maria, fara nicio remuscare.

- Vine o vreme in viata fiecaruia dintre noi cand incepem sa visam la o relatie ideala. Ne imaginam cat de frumos ar fi sa ne impartim timpul cu cineva, sa facem lucruri frumoase in cuplu si sa strangem cat mai multe amintiri memorabile.

- Președintele Comisiei Economica, Industrii și Servicii din Senat, Daniel Zamfir, a declarat, miercuri, ca s-a ajuns la o ințelegere cu viceguvernatorul Eugen Nicolaescu, in ceea ce privește arenele BNR.

- Decizia luata miercuri în coaliția de guvernare în ceea ce privește split TVA este sa ramâna opțiunea de înscriere voluntara, a declarat președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al social-democraților.