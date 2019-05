Adio ROBOR, bun venit IRCC!

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va publica, incepand din 2 mai, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei.Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor…

- Banca Naționala a României va publica pe data de 2 mai a.c., ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele în lei cu dobânda variabila luate de consumatori. Metodologia de calcul și politica de publicare sunt prezentate în Regulile privind calcularea și publicarea…

- Banca Naționala a Romaniei va publica pe data de 2 mai a.c., ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II și III din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 19/2019. Metodologia de calcul și politica de publicare sunt prezentate…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,41% pe an, de la 3,40% pe an in sesiunea de vineri, dupa o majorare consistenta in ultimele saptamani, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Acesta…

- Noul indicator care a inlocuit ROBOR pentru creditele noi s-ar putea aplica si creditelor aflate in derulare, dupa ce comisiile economica si de buget din Senat au votat un amendament in acest sens. Urmeaza ca proiectul sa fie discutat in Senat, ca prima camera sesizata, iar apoi va ajunge…

- Guvernul schimba din temelii Ordonanta de Urgenta 114, atat de criticata de mediul de afaceri. Taxa aplicata bancilor, numita ″taxa lacomiei″, va scadea in functie de ″harnicia″ acestor institutii in a da credite multe si ieftine, conform unui proiect de ordonanta publicat recent.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti cu 0,06 puncte procentuale fata de valoarea de marti, pana la 3,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi cu 0,02 puncte procentuale fata de valoarea de miercuri, pana la 3,17% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La începutul acestui…