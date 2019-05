Astazi, 20 mai, incepand cu ora 18.00, stadionul „Ilie Oana” va gazdui partida dintre FC Petrolul Ploiesti si ACS Poli Timisoara, contand pentru etapa cu numarul 36 a Ligii 2 Casa Pariurilor. Un meci in care, indiferent de rezultat, dupa rezultatele consemnate deja in etapa a 36-a, Petrolul rateaza promovarea directa, distanta fata de cele doua clasate acum in frunte, Chindia Targoviste, respectiv Academica Clinceni, de 10 – 11 punte, facand imposibila “urcarea” pana pe locurile care duc in Liga I! Ramane, totusi, miza prezentei la baraj, unde galben-albastrii au de recuperat doua puncte fata…