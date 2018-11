Odata cu revenirea lui Mircea Rednic in Ștefan cel Mare, "cainii" nu se mai bazeaza pe jucatorii tineri, "Puriul" folosind astfel de jucatori doar cand il obliga regula U21. In cele 4 meciuri de Liga 1 pe care le-a bifat de la revenirea in Ștefan cel Mare, Mircea Rednic a folosit in total doar 3 fotbaliști eligibili U21 in primul "11": Sorescu, Olteanu și Ciobotariu jr. ...