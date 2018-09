Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea, campioana Romaniei, a ratat calificarea in turul al doilea preliminar al competitiei Basketball Champions League, dupa ce a fost invinsa de echipa finlandeza Karhu Basket si in mansa a doua a primului tur preliminar, cu 80-74 (18-23, 25-18, 18-26, 19-7), sambata, in Arena ''Antonio…

- "E primul pas spre Tokyo. Doar acolo ne gandim", au spus romanii Ioan Prundeanu și Marian Enache. Dupa cursele din serii și sferturile de finala, romanii Ioan Prundeanu și Marian Enache nu erau deloc printre favoriții la calificarea in ultimul act. "Tricolorii" și-au depașit insa condiția in cursa din…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a ratat astazi calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 22-21 (12-14), de formatia croata Podravka Koprivnica, in finala turneului de calificare, gazduit de Koprivnica. Pentru SCM au ...

- Romania nu va avea nicio reprezentanta in grupele cupelor europene, dupa ce FCSB și CFR Cluj au fost eliminate in play-off-ul Europa League. Consecințele acestui sezon ratat se vor resimți serios in anii ce vor urma. Pentru a doua oara de la introducerea sistemului cu grupe și in Cupa UEFA/Europa League,…

- Fanii celor de la Steaua Roșie au invadat terenul dupa ce favoriții lor au obținut calificarea in grupele Ligii Campionilor! Steaua Roșie Belgrad, deținatoarea Cupei Campionilor Europeni din 1991, s-a calificat in premiera in faza grupelor Ligii Campionilor, dupa ce a remizat, in deplasare, cu RB Salzburg,…

- Formatia CFR Cluj a remizat cu echipa suedeza Malmo, scor 1-1, miercuri, in deplasare, dar a ratat calificarea in turul trei preliminar al Ligii Campionilor. In tur, la Cluj, Malmo s-a impus, scor 1-0. Campioana Romaniei va continua insa in competitiile europene si evolua in turul trei preliminar…

