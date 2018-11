Adio Hartz IV, se vrea reforma sistemului de ajutoare sociale din Germania Teoretic, Germania este un paradis social și chiar o ținta a "turismului social", fapt care ii enerveaza pe politicienii de dreapta. Deși lucrurile nu sunt așa roz cum par la prima vedere in ce privește ușurința cu care se acorda ajutoarele sociale, iata ca Partidul Social-Democrat, membru al coaliției de guvernare, pune noi paie pe focul acestei dispute. Președinta SPD, Andrea Nahles, a anunțat ca vrea venit minim garantat in loc de Hartz IV și eliminarea de sancțiuni pentru cei care nu muncesc, deși ar putea. Iar acest proiect are rezonanța și la Verzi. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

