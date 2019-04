Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Iuga (43 de ani), un maramuresean de pe Valea Izei, care a terminat Informatica in vremea cand cu o astfel de specializare trebuia sa-ti cauti de munca in strainatate, a pus, in urma cu 15 ani, bazele unei firme de IT cu trei angajati. Astazi, in birourile din Romania, Germania si Elvetia ale…

- La inceputul anului curent, BMW a publicat primele imagini și detalii referitoare la Seria 7 facelift. Modelul producatorului german ofera modificari de design, un interior cu tehnologii moderne și motorizari imbunatațite. Debutul in fața publicului a avut loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva,…

- In perioada in care FCSB și CFR Cluj se luptau la titlu, Bogdan Mara și Meme Stoica se duelau in afara terenului. Atat Stoica, cat și Mara, in calitate de manager, postau mesaje pe Facebook in care iși aruncau sageți. Mara a declarat la GSP Live ca apele s-au liniștit și ca acum vorbesc pe un grup de…

- Un start-up din Cluj lanseaza Notificarea.ro Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro, un start-up pornit din județul Cluj, lanseaza Notificarea.ro, un serviciu inovator care simplifica semnificativ pentru companii procedura de notificare a debitorilor in scopul recuperarii de creanțe. Dezvoltat de o…

- Pe modelul strazii Observatorului din Zorilor, in 2019 ar urma sa fie modernizat si bulevardul Nicolae Titulescu din Gheorgheni. Parcarile la bordura ar urma sa fie mutate in spatele blocurilor si in locul acestora vor fi trasate benzi dedicate pentru mijloacele de transport in comun.

- Mihai Teja debuteaza oficial la FCSB pe 2 februarie, de la ora 14:00, pe terenul Dunarii Calarași. Mai sunt 11 zile pana la primul meci al roș-albaștrilor in cursa de urmarire a liderului Ligii 1, CFR Cluj, care s-a distanțat la 6 puncte dupa victoria de pe Național Arena ce-a inchis, practic, 2018…

- Potrivit CNAIR, in urma avertizarii emise, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie, care vizeaza fenomene de ninsori si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitatii mixte si polei la nivelul intregii tari, drumarii de la CNAIR au actionat si actioneaza permanent…