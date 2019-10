Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. VIDEO| McDonald’s prinde contur! Primele demersuri in teren pentru construcția celui mai ravnit restaurant de tip fast-food la Alba Iulia McDonald’s prinde contur! Se fac primele demersuri in teren pentru inceperea construcției celui mai ravnit restaurant de tip fast-food la Alba…

- Regele Decebal a avut mai multe razboaie cu romanii, care ii vor recunoaște abilitațile militare și politice. De-a lungul timpului, istoricii au cercetat, au cautat și au incercat sa descopere indicii despre locul unde ar fi fost ascunsa fabuloasa avere a regelui dac Decebal.

- Pentru aceasta ediție „Neatza cu Razvan și Dani”, Dani Oțil a ales o ținuta nonconformista. Simpaticul prezentator a vrut sa ne arate cum va arata, in fiecare zi, dupa ce va caștiga primul milion.

- Cand esti ruda cu Mircea Lucescu (74 de ani), nu ai cum sa o duci rau! Recent, finul reputatului antrenor a fost surprins de la paparazzii Spynews.ro in timp ce „spargea” un bancomat din Capitala.

- Un milionar din SUA a inceput sa dea ofere bani userilor de Twitter cu probleme. Bill Pulte, 31 de ani, CEO-ul unei companii de investitii, a inceput sa ofere bani oamenilor cu probleme de pe Twitter. Pulte isi permite. Bunicul sau e miliardar, fondatorul companiei de constructii PulteGroup in 1956.…

- Un locuitor din orasul canadian Edmonton a castigat la loterie un premiu de 60 de milioane de dolari, dupa ce a jucat aceleasi numere timp de peste 20 de ani, informeaza site-ul revistei People.

- Dan Camarzan, afaceristul milionar din Brasov, a recunoscut in fata anchetatorilor ca si-a ucis bunica de 93 de ani, insa chiar si asa el ar putea sa scape de inchisoare, cel putin pentru un timp.

- Fostul om de afaceri din Brasov Dan Camarzan, ajuns falit si acuzat ca in urma cu 3 luni si-a ucis bunica, nu a avut discernamant cand a savarsit fapta. Este concluzia expertizei psihiatrice facute la Bucuresti. Barbatul de 44 de ani nu mai este in deplinatatea facultatilor mintale si are nevoie de…