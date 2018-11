Stiri pe aceeasi tema

- Multe li se pot ierta politicienilor de varf, guvernelor care s-au perindat pe la Palatul Victoria de la intrarea Romaniei in UE, dar un singur lucru nu poate fi iertat: neaccesarea fondurilor europene. Cifrele vorbesc de la sine: din peste 22 de miliarde de euro din fondurile de coeziune au intrat…

- Liviu Dragnea i-a recomandat lui Victor Ponta sa o puna el premier pe Corina Crețu cand va fi in PSD, dupa ce Ponta a declarat ca s-ar bucura daca actualul comisar european ar fi prim ministru de la 1 ianuarie 2018, cand Romania va prelua președinția rotativa a Uniunii Europene.

- Corina Crețu a reacționat, cu puțin timp in urma, dupa ce Darius Vallcov a aratat diferența intre costurile proiectarii și construcției unui spital in Romania și cele recomandate de instituții ale Uniunii Europene. "Romania a propus utilizarea a 300 de milioane de euro" In legatura…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce Legea privind combaterea spalarii banilor a trecut de Camera Deputaților, dupa ce votul a fost reluat.„Veste buna : legea nu a trecut la vot la Camera Deputatilor / UDMR nu a acceptat “spaga” lui Dragnea si a votat impotriva ! Veste…

- ”Acum patru ani aveam prima mea intalnire cu colegii din DG Regio, dupa nominalizarea mea de catre Presedintele Comisiei Europene, Dl Jean-Claude Juncker, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala. Am constiinta impacata in legatura cu lucrurile bune pe care le-am facut: incheierea…

- Parlamentarii PSD din Timis, Caras Severin si Ilfov ar fi anuntat ca nu vor mai sustine Guvernul PSD-ALDE daca Liviu Dragnea nu va demisiona, conform unor surse politice. Ceea ce ar insemna automat ca Guvernul ar pica si s-ar alege un alt premier. Ei bine, se pare ca premierul agreat de cei mai multi…

- Guvernul bulgar intentioneaza sa se opuna eventualelor sanctiuni europene impotriva Ungariei, vizata de lansarea unei proceduri europene exceptionale pentru "riscul" de incalcare a principiilor statului de drept, a anuntat miercuri vicepremierul bulgar Krasimir Karakachanov, citat de AFP. Astfel…

- Atragerea comisarului european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, in bataliile politice interne reprezinta o mare greseala, iar "cei care au furat bani europeni cu Tel Drum si care au batut romanii din diaspora trebuie sa stea departe de ceea ce Romania are bun la nivel european", considera fostul…