Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala a atins vineri cea mai slaba cotatie in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6597 lei pentru un euro, in crestere cu 0,90 bani (0,19%) in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6507 lei pentru un euro. Cotatia record…

- Gabriela Floare Nanus, (44 de ani), tanara care in decembrie 1989 a fluturat cateva ore steagul pe sediul Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Roman, spune ca se simte tradata de cei care „au furat“ Revolutia.

- Foarte mulți oameni se confrunta de sarbatori cu un sentiment de gol interior, cu momente de suferința sau tristețe acuta. Pentru ca sarbatorile reprezinta perioada in care se acorda o mai mare importanța familiei și prietenilor, multe persoane singure se confrunta cu stari de anxietate și chiar depresie.…

- Pe soselele din Maramures s-au produs mai multe accidente rutiere soldate cu persoane ranite, dar si cu pagube materiale importante acum de Craciun conform vasiledale.ro . MARAMURESUL ISTORIC Soferul unui autoturism a fost la un singur pas sa ajunga in albia raului din Vadu Izei iesirea spre Oncesti.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii azi, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline ...

- Top 10 FIFA 1. Germania 2. Brazilia 3. Portugalia 4. Argentina 5. Belgia 6. Spania 7. Polonia 8. Elvetia 9. Franta 10. Chile

- Nationala Romaniei ocupa in continuare locul 41 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Cea mai buna clasare din acest an a tricolorilor a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47. …

- ♦ „Decizia companiei este de a transfera contributiile de la angajator la angajat in salariul de baza numai daca compania si sindicatul vor avea un acord pe doi ani in vigoare la sfarsitul lunii decembrie 2017“, se arata intr-un document intern al Ford semnat de John Oldham, CEO al Ford.

- Un incendiu puternic a izbuncnit in noaptea de sambata spre duminica in comuna prahoveana Brebu. Doua butelii au explodat, iar un autoturism si o vila cu un etaj au fost distruse de flacari. Pompierii au intervenit cu sase echipaje pentru a stinge focul.

- Peste o tona de droguri, confiscate in urma dosarelor penale, au fost distruse de Poliția Romana. Poliția Romana a distrus peste o tona de droguri, confiscate in peste 500 de dosare penale care au primit deja o sentința definitiva din partea instanțelor. “La data de 13 decembrie a.c., Inspectoratul…

- Cu cea mai mica medie de varsta in seria din care face parte, echipa LPS-CSS Suceava a reusit un tur foarte bun de campionat, la finalul caruia ocupa prima pozitie in clasament. Duminica, de la ora 11.00, echipa pregatita de antrenorul Tudor Orasanu va incheia meciurile oficiale pe anul 2017 cu o ...

- Bogdan Chitic Dupa ce au avut grija sa ștearga impresia lasata la Brașov printr-o victorie decisa in prelungiri, pe teren propriu, cu CSO Voluntari, scor 88-83, baschetbaliștii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești sunt pregatiți sa susțina, in urmatoarea saptamana ultimele patru…

- Astazi, de la 21.30, Pro TV difuzeaza ultima editie a emisiunii „Gospodar fara pereche“, in care telespectatorii vor urmari cum s-a desfasurat nunta gospodarului Marin cu aleasa inimii sale.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6315 lei pentru un euro, in scadere cu 0,12 bani (-0,03%) fata de valoarea stabilita in sedinta anterioara, respectiv 4,6327 lei pentru moneda europeana. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la o cotatie de 3,9449 lei,…

- 27 de mii de oameni au fost evacuati, iar 150 de cladiri au fost distruse de incendiile de padure din nordul Californiei. Cele mai multe case mistuite de flacari sunt din orasul Ventura, care are o populatie de peste o suta de mii de oameni.

- Istoricul Ioan Scurtu afirma ca Regele Mihai a reprezentat un simbol pentru romani și un simbol in istoria romanilor, cu dispariția caruia se incheie o fila din istoria poporului roman. "Regele Mihai a reprezentat un simbol pentru români și un simbol în istoria românilor.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul viitor trebuie facuta o analiza a secolului care se incheie și trebuie stabilite obiective clare pentru viitor, insa este nevoie de efortul tuturor forțelor politice, instituțiilor și societații…

- Finalul acestui an este unul de cosmar pentru Alin Tosca! Internationalul roman o tine din greseala in greseala la Betis Sevilla, iar presa din Spania il face praf de fiecare data. Nici conducerea clubului andaluz nu il mai are la inima pe jucatorul trimis in La Liga de Gigi Becali pentru un milion…

- ISTORIE… Osestiul pastreaza mai putine amintiri decat ne-am dori din perioada in care s-a realizat Marea Unire. Satenii de aici au aflat mai tarziu de implinirea idealului national, abia cand barbatii plecati pe front s-au intors acasa. Amintirile lor, in mare parte, sunt legate de rusii cantonati in…

- Echipa CS Cleopatra Mamaia a trecut fara probleme de LPS Focsani, scor 45-12, sambata, in deplasare, intr-o partida contand pentru etapa a Vll-a a Campionatului National de rugby juniori U17,, editia 2017/2018. A fost ultima reprezentatie a anului pentru trupa antrenata de Victor Bezuscu si Onal Agiacai,…

- Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit, marti, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o ghena de gunoi, in spatele fostului cinematograf Tineretului, potrivit ziaruldetulcea.ro. In urma incendiului au fost afectate trei autoturisme. S-a intervine cu o autospeciala…

- Handbalistele de la HCM Valcea au urcat pe locul doi in Liga Florilor, dupa ce au obținut sambata a șaptea victorie din acest sezon. Jucatoarele antrenate de Aurelian Roșca, Gheorghe Sbora și Ionel Gheorghe s-a impus la Slobozia, cu scorul ...

- Autoritațile iraniene nu mai au speranțe de a gasi supraviețuitori ai cutremurului cu magnitudinea 7,3 din aceasta saptamana și au pus capat vineri operațiunilor de salvare. Bilanțul seismului este sumbru: mii de raniți sau de sinistrați și zeci de mii de cladiri avariate sau distruse, relateaza…

- Replica MApN vine dupa ce un ofiter a trimis imagini postului Romania TV, precizand totodata ca rachetele detonate la Jegalia ar contine uraniu scazut, un element radioactiv care afecteaza mediul pe termen lung. MApN mai precizeaza ca detonarile din aceste imagini au avut loc in 2011, subliniind…

- Nationala de tineret a Republicii Moldova va juca marti ultimul meci din acest an. Tinerii tricolori se vor confrunta pe teren propriu cu reprezentativa similara a Cehiei in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2019.

- Un taxi s-a facut scrum dupa ce soferul, care a urcat beat la volan, a intrat cu masina intr-un stalp. Politistii i-au facut semn taximetristului sa opreasca la un filtru de rutina. Soferul, in schimb, a accelerat si a incercat sa se faca nevazut.

- O carte uimitoare a fost scrisa despre Adolf Hitler, dictatorul nazist vazut prin ochii unui evreu, nu unul oarecare, ci chiar un vecin, un copil evreu. Urmatorul text este un extras din cartea „Hitler, vecinul meu: Amintirile unui copil evreu, 1929-1939”, de Edgar Feuchtwanger și Bertil Scali, tradusa…

- „Noapte horror pentru republicani“, așa a numit presa americana noaptea alegerilor locale, când democrații au înregistrat victorie dupa victorie, la un an de mandat al lui Donald Trump. Democrații și-au luat revanșa dupa înfrângerea lui Hillary Clinton,…

- Verificati totul cand gasiti anunturi de vanzare pentru masini cu un pret pret prea bun! Un bucurestean s-a imprumutat de bani pentru un automobil la jumatate din pretul pietei si a fost gata sa dea o suma enorma pe un autoturism distrus intr-un accident si cosmetizat la suprafata. Norocul lui a fost…

- Dupa cele trei meciuri din Austria si Ungaria, Corona Brasov Wolves revine, la sfarsitul acestei saptamani, pe gheata proprie, pentru doua partide din Erste Liga. In prima partida, care se va disputa vineri, 3 noiembrie, de la ora 18,30, echipa brasoveana se va confrunta cu Fehervari Titanok, iar in…

- In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 October 2017 We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East…

- Brigitte Sfat, soția fostului mare campion la tenis Ilie Nastase, a dezvaluit ce mananca și cum se menține in forma. Brigitte Sfat, care a marturisit ca este marcata din cauza violențelor pe care le-a suferit , are un trup cu forme foarte bine conturate și o silueta ca trasa prin inel. Partenera de…

- Poliția a reușit sa identifice primul suspect in cazul dublei crime petrecute joi seara la marginea orasului Targoviste , cand un consilier si angajatul sau au fost gasiti impuscati pe camp. Descoperirea șocanta de pe un camp din apropierea municipiului Targoviște, acolo unde doi barbați au fost gasiți…

- Minodora a decis sa lamureasca lucrurile dupa ce s-au comentat vrute și nevrute despre problemele ei de sanatate. Minodora, care a slabit peste 20 de kilograme dupa ce și-a micșorat stomacul , este una dintre cele mai cunoscute cantatrețe de muzica de petrecere și nu numai de la noi. Vedeta și-a deschis…

- Simona Halep va intra in 2018 ca nr. 1 WTA dupa ce Karolina Pliskova a fost invinsa de Wozniacki la Singapore. Simona Halep a pierdut, vineri, ultimul meci din Grupa Roșie de la Singapore, 3-6, 4-6 cu Elina Svitolina și a ratat accederea in semifinale. Romanca sustine ca a avut totusi un an…

- Doua mașini au luat foc azi-dimineata la Chisinau. Incendiile au fost inregistrate la o diferența de 10 minute, noteaza NOI.md. Primul incident a avut loc dimineața pe strada Calea Orheiului, din cartierul Poșta Veche al sectorului Rișcani. Potrivit ofițerului de presa al SPCSE, Liliana Pușcaș, un autovehicul…

- Vlad Voiculescu si Florian Bodog se contrazic pe existenta unui RAPORT despre erorile grave din perioada tragediei; actualul ministru promite insa ca Programul de Actiuni Prioritare pentru Arsi este in faza de finalizare. Ce legi s-au schimbat, cati pasi s-au facut, cum si-au gasit dreptatea parintii…

- De ani de zile, Gara de Nord din Bucuresti nu reuseste sa depaseasca statutul de bazar turcesc, iar calatorii sunt nevoiti sa se confrunte cu efectele dezinteresului autoritatilor. Multe peroane arata ca dupa bombardament, scaunele au fost vandalizate si la tot pasul sunt prezente tarabe la…

- Furtuna de acum o luna a devastat monumente istorice de neprețuit in Maramureș. Mai multe biserici din lemn au ramas fara turlele trantite la pamant de vantul naprasnic. Și acolo au ramas. Nimic nu s-a mișcat in ultima luna. Autoritațile promit fonduri pentru reparații.

- Ucenicia la locul de munca se adreseaza persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani care din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari. Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata,…

- Retro Parada Toamnei, un eveniment care incheie sezonul 2017, se desfașoara sambata și duminica in 27 de orașe din Romania. "Astazi și mâine Retromobil Club România organizeaza în 27 de orașe Retro Parada Toamnei, eveniment care încheie sezonul 2017.…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei PAD a scazut cu 3,5 , ajungand, la 30 septembrie 2017, la 1.660.916, comparativ cu 1.721.434 de polite PAD active la 30 septembrie 2016, conform statisticilor Pool ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale PAID , societatea care emite…

- Incendiile din California devasteaza nu doar vegetația și casele oamenilor, ci și infrastructura. In comitatele cele mai afectate din nord-vestul statului american, echipele de intervenție au probleme mari in a comunica unele cu altele.

- Una dintre cele mai afectate localitați rurale dupa furtuna din 17 septembrie, Boiu Mare, iși revine cu dificultate in urma pagubelor produse, deși localnicii fac eforturi mari pentru a-și repara casele, dar și alte bunuri distruse conform agerpres.ro. Din cele 379 de case din comuna Boiu Mare, 203…

- Una dintre cele mai afectate localitați rurale dupa furtuna din 17 septembrie, Boiu Mare, iși revine cu dificultate in urma pagubelor produse, deși localnicii fac eforturi mari pentru a-și repara casele, dar și alte bunuri distruse. Din cele 379 de case din comuna Boiu Mare, 203 au fost…

- Cand amintirile… Cand amintirile-n trecut Incearca sa ma cheme, Pe drumul lung si cunoscut Mai trec din vreme-n vreme. Deasupra casei tale ies Si azi aceleasi stele, Ce-au luminat atat de des Induiosarii mele. Si peste arbori rasfirati Rasare blanda luna, Ce ne gasea imbratisati Soptindu-ne-mpreuna.…

- Accidentul a avut loc pe Autostrada belgiana E411, in zona Loyers, au comunicat autoritatile belgiene, citate de site-ul Sudinfo.be si de publicatia L'Avenir. Un microbuz care se indrepta spre orasul Bruxelles a lovit un camion care era stationat intr-o zona in care se efectuau lucrari.…

- In perioada 02 octombrie – 21 decembrie a.c., elevii anului II ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Post-ul Elevii anului II ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi iși incheie pregatirea la Ochiuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .