Adina Halas, vacanta in tara lui Mos Craciun Zilele calde de toamna s-au dus, s-a lasat frigul, in magazine magia sarbatorilor de iarna prinde contur, iar Adina Halas tanjeste dupa emotiile pe care le simtea cand era mica, in preajma Craciunului. Vedeta asteapta cu nerabdare Craciunul si se pregateste intens pentru acele zile magice pe care le petrece alaturi de cei dragi. Isi aduce aminte cu bucurie de momentele pe care le simtea cand era doar o fetita si spune ca isi doreste ca Serghei, baietelul sau sa aiba parte de aceleasi trairi. “Cu cat se apropie sarbatorile de iarna, cu atat sunt mai visatoare. Rememorez scene, franturi, mirosuri,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

