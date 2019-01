Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie este pe cale sa dea o lovitura majora. Procurorul Adina Florea ar urma sa ceara arestarea procurorilor Lucian Onea, fost sef DNA Ploiesti, si Mircea Negulescu, au precizat surse juridicare pentru STIRIPESURSE.RO. Adina Florea ar urma sa solicite luni,…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie este pe cale sa dea o lovitura majora. Procurorul Adina Florea ar urma sa ceara arestarea procurorilor Lucian Onea, fost sef DNA Ploiesti, si Mircea Negulescu, au precizat surse juridicare pentru STIRIPESURSE.RO.Stire in curs de actualizare.…

- Procurorii Secției pentru anchetarea magistraților au extins acuzațiile in dosarul in care sunt vizați Lucian Onea și Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești, aceștia urmand sa fie cercetați și pentru constituire de grup infracțional organizat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Secția…

- Fostul sef DNA Ploiesti, Lucian Onea, si fostul procuror Mircea Negulescu sunt, la ora transmiterii stirii, audiati la Sectia de ancheta a magistratilor din cadrul Parchetului General, dupa ce joi alti procurori din cadrul filialei au fost de asemenea audiati.

- Cinci dintre procurorii unitatii de elita a DNA Ploiesti vor fi audiati astazi la Parchetul General, anunța Antena 3. Dosarele in care sunt citati cei cinci sunt deschise dupa ce fratii Cosma au acuzat...

- Lucian Onea se afla la aceasta ora la Parchetul General! Lucica da din nou explicatii in fata procurorilor. Alaturi de el vor fi audiati si Negulescu, Alfred Savu, Giluela Diaconu, Cerasela Raileanu si trei politisti judiciaristi, de la DNA Ploiesti. Procurorii Parchetului…

- Adina Florea este noul procuror care face cercetari in dosarul in care fostul șef DNA PLoiești, Lucian Onea, și fostul procuror Mircea Negulescu sunt cercetați sub control judiciar, a confirmat, pentru Mediafax,...

- Fostul șef DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat joi dimineața la sediul Parchetului General. Acesta va fi audiat de procurorii de la Sectia speciala pentru anchetarea magistratilor in dosarul in care este cercetat alaturi de Mircea Negulescu. La Secția pentru investigarea magistraților sunt mai…