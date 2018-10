Stiri pe aceeasi tema

- Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, si-a depus candidatura si pentru functia de procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. De asemenea, Florena Esther Sterschi, propusa de Tudorel Toader pentru functia…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de Urgenta pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, care va fi infiintata ca urmare a modificarii Legii privind organizarea judiciara, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a spus ca legea,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de numire a Adinei Florea ca procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat pentru AGERPRES surse din CSM. Conform surselor citate, s-au…

