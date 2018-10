Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA, a afirmat luni ca va da curs solicitarii de a se prezenta in fata unei comisii parlamentare daca i se va solicita acest lucru. Intrebata de procurorul Nicolae Solomon daca se va prezenta in fata unei comisii parlamentare in cazul in care i se va cere, Florea a raspuns ca "da". Acesta a continuat intreband-o daca va trimite un dosar clasat catre o comisie parlamentara, daca i se va solicita. "O comisie parlamentara are dreptul sa ceara, ca orice cetatean, informatii de interes public, conform Legii 544/2001. (...)…