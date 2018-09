Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, urmeaza sa sustina joi interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. In proiectul cu care a candidat la selectia de la Ministerul Justitiei, Adina Florea, considera ca, pe langa lucrurile bune, in activitatea procurorilor anticoruptie din ultimii ani s-au inregistrat si destule abateri de la rigorile statului de drept. "In ultimii ani, Romania a facut pasi importanti in lupta impotriva coruptiei, atat evaluarile externe, cat si analizele interne…