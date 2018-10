Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Adina Florea de la Parchetul Tribunalului Constanta, propusa de ministrul Justitiei pentru conducerea DNA, va fi audiata joi in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar in 2 octombrie ar urma sa fie emis avizul consultativ.

