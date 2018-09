Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți seara, ca se așteapta ca CSM sa nu avizeze pozitiv propunerea Adinei Florea pentru funcția de procuror șef al DNA, dar spune ca el va merge mai departe cu procedura indiferent de avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Vorbind despre alegerea…

