Stiri pe aceeasi tema

- Adina Florea a anuntat, vineri seara, ca a fost avertizata de catre surse judiciare avizate ca va exista o presiune a procuroului general in ceea ce priveste numirea ei la sefia DNA, acuzandu-l pe Augustin Lazar ca isi exercita functia excesiv si cu rea-credinta.

- Adina Florea a anunțat, vineri seara, ca a fost avertizata de catre surse judiciare avizate ca va exista o presiune a procuroului general in ceea ce privește numirea ei la șefia DNA, acuzandu-l pe Augustin Lazar ca iși exercita funcția excesiv și cu rea-credința."Au fost chiar surse judiciare…

- Procurorul Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru postul de procuror-sef al DNA, l-a criticat dur pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, despre care a spus ca face o anumita presiune cu privire la ocuparea functiei de conducere a DNA, ea afirmand ca Lazar "pare ca isi exercita…

- Opozitia a depus, miercuri, proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat procedura de revocare a lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei sa poata fi initiata de o treime din numarul deputatilor, nu doar de grupul PSD, transmite News.ro . Proiectul este asumat de PNL,…

- Senatorul Traian Basescu a declarat, vineri, ca nu o cunoaste pe procurorul Adina Florea, propusa de catre ministrul Justitiei pentru a ocupa functia de procuror-sef al DNA, insa cunoaste faptul ca "are o buna reputatie in Constanta", potrivit Agerpres. "Pai nu o cunosc, dar sunt constantean.…

- Pe langa anuntul ca procurorul Adina Florea, de la Constanta, e propusa de ministrul Toader pentru postul vacant de procuror sef al DNA-ului, Ministerul Justitiei (MJ) a facut publice si proiectele manageriale ale celor sase candidati la cea de-a doua procedura de selectie. Asadar, inclusiv proiectul…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat marti ca nu se sustine afirmatia potrivit careia evaluarea procurorului general Augustin Lazar constituie o forma de presiune in contextul dosarelor privind evenimentele din 10 august sau dosarul Revolutiei, transmite News.ro . UPDATE 18.21: Toader a precizat…

- Ministerul Justitiei incepe, luni, o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit MJ, noua procedura se va desfasura in perioada 6 august - 6 septembrie. "Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 6…