Procurorul Adina Florea, a carei audiere pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA a fost amanata, joi, pentru data de 8 octombrie, a declarat in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca nu intelege ce se incearca prin sesizarea existenta pe numele ei la Inspectia Judiciara, sustinand ca in 28 de ani de activitate si de magistratura nu a avut niciun fel de abatere. "In primul rand, in momentul in care mi-am depus candidatura, mi-am asumat aceasta candidatura si toate surprizele ce puteau sa vina odata cu ea. Este foarte adevarat ca aceste surprize, constat…