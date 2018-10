OUG pe Legile Justitiei, in sedinta de luni a Guvernului

E posibil ca Executivul sa adopte ordonanta de urgenta pe legile Justitiei in prima zi a saptamanii viitoare, inainte ca premierul Dancila sa plece in afara tarii, in vizite de lucru. Un anunt in acest sens a fost facut vineri de catre oficialul guvernamental aflat in fruntea Ministerului… [citeste mai departe]