Adina Florea confirma ca ancheta in cazul Kovesi a fost deschisa la sesizarea lui Sebastian Ghita

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea in Gara de Nord din Bucuresti este grav afectata, luni dimineata, dupa ce s-a rupt un cablu de inalta tensiune in zona Podului Grant, asa incat trenurile mai pot acum circula doar pe 4 linii, din cele 14. Astfel, in acest moment se inregistreaza intarzieri la sosirea a 10 trenuri…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si Carmen Dan, ministrul de Interne, vor fi audiati in cadrul Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European. Tudorel Toader urmeaza sa prezinte in Comisia LIBE prioritatile in domeniul Justitiei ale Presedintiei…

- Mai mulți procurori din DNA Oradea au fost chemați la audieri, miercuri, la Secția pentru anchetarea magistraților din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in care se vorbește de "liniștirea" judecatorilor, a precizat, pentru MEDIAFAX, Adina Florea, procurorul-șef adjunct al secției.Procurorul-sef…

- Departamentul de Stat din Statele Unite a emis o avertizare de calatorie prin care le sugereaza cetatenilor americani sa fie precauti daca se afla in China, in contextul in care mai multi cetateni americani si canadieni au fost retinuti de autoritatile chineze. Documentul avertizeaza cetatenii…

- Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, s-a prezentat, ieri, la Parchetul General, de care apartine Sectia de ancheta a magistratilor, pentru a fi audiat dupa denuntul depus de omul de afaceri contra fostului procuror-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit Mediafax. Printre altele, Dumitru Carstea…

- Nicolae Popa, fostul șef al FNI, a ajuns in aceasta dimineața la Parchetul General. Acesta va fi audiat in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa de Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Ghița acuza, in plangerea depusa, ca a fost rugat de Laura…

- Sectia pentru investigarea magistratilor a inregistrat, la o luna de la infiintare, 849 de dosare inregistrate si 17 solutionate, din care unul cu rechizitoriu si 16 clasate. Conform Ministerului Public, in cadrul sectiei, isi desfasoara activitatea cinci procurori, numiti de catre Plenul…