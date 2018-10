Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de numire a Adinei Florea ca procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "In sedinta din data de 8 octombrie, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va lua in discutie in sedinta de marti raportul Inspectiei Judiciare privind controlul tematic la DNA vizand situatia achitarilor definitive inregistrate in perioada 2016 - primul semestru al anului 2017, informeaza news.ro.Sedinta…