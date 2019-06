Adina de la Heaven este însărcinată. A aflat sexul bebelușului în vis Adina de la Heaven este insarcinata pentru prima data. Artista va deveni mamica la finele lunii august, deși, dupa cum ea insași povestește, iși pierduse orice speranța. Adina de la Heaven, in varsta de 40 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de rapperul Glance, in varsta de 29 de ani. Aceasta a povestit ca a aflat in vis, de la tatal sau mort, care va fi sexul bebelușului: „In 2016, cand imi pierdusem orice speranta ca voi putea fi mama, Carmen Harra mi-a spus ca peste trei ani voi avea o fetita si exact asa se intampla. Traiesc o minune, nu ma asteptam sa mai pot avea copii.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

