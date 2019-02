Adina de la Heaven a schimbat prefixul! Vezi ce surpriza i-a facut familia! Duminica, 17 Februarie, Adina de la Heaven a implinit 40 de ani. Astfel, intr-o calduroasa zi de duminica, frumoasa Adina a avut parte de o petrecere surpriza organizata de familia ei, intr-un cadru feeric pe malul lacului Herastrau – Restaurant Herastrau. “Am avut parte de o surpriza de zile mari din partea familiei si a prietenilor. O surpriza la care nu ma asteptam, deoarece petrecerea organizata de mine urma sa aiba loc abia saptamana aceasta. A fost prezenta atat sora mea, iubitul meu, mama mea, prietenii foarte apropiati dar si finii si cumetrii mei”, a declarat Adina. Printre vedetele prezente… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 17 Februarie, Adina de la Heaven a implinit 40 de ani. Astfel, frumoasa Adina a avut parte de o petrecere surpriza organizata de familia ei, intr-un cadru feeric pe malul lacului Herastrau - Restaurant Herastrau. „Am avut parte de o surpriza de zile mari din partea familiei și a prietenilor.…

- O familie de fizicieni apreciati si-a schimbat viata intr-un mod radical. Sotii Petrescu au renuntat la viata in cel mai mare oras din tara si s-au retras intr-un sat aflat la poalele muntelui, in localitatea Tismana, din judetul Gorj.

- Adrian Nastase a fost in vacanța, in Vietnam. La intoarcerea in țara, fostul premier marturisește ca il ințelege pe președintele Klaus Iohannis, lansand și o intrebare in acest sens. Totodata, Adrian Nastase a constatat ca-n Romania nimic nu s-a schimbat. ”Dupa o calatorie lunga si…

- In urma cu un an, inaintea Craciunului, Adina Postelnicu iși aniversa tatal. Barbatul a murit in vara, in urma unui infarct, iar cantareața trece acum prin momente grele: in loc sa-i faca tort, se duce cu flori la cimitir. Adina de la Heaven și-a pierdut tatal pe cand se afla in vacanța , in Liban,…

- De patru zile, HeyNews.ro te ține la curent cu ce planuri au vedetele pentru Sarbatorile de iarna care se apropie cu pași repezi. Am inceput cu Celia , Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil!” , Adina de la Heaven , și Mara Banica , iar acum continuam cu baieții de la FLY PROJECT, care ne-au povestit…

- De patru zile, HeyNews.ro te ține la curent cu ce planuri au vedetele pentru Sarbatorile de iarna care se apropie cu pași repezi. Am inceput cu Celia , Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil!” , și Adina de la Heaven , iar astazi continuam cu Mara Banica, care ne-a povestit ce a insemnat pentru ea anul…

- De trei zile, HeyNews.ro te tine la curent cu ce planuri au vedetele pentru Sarbatorile de iarna care se apropie cu pasi repezi. Am inceput cu Celia si Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil!” , iar astazi continuam cu Adina de la Heaven, care ne-a povestit ce a insemnat pentru ea anul care tocmai se…