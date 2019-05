Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre prietenii apropiați ai regretatului Razvan Ciobanu a fost in apartamentul inchiriat al acestuia imediat dupa moartea creatorului de moda. Suhaib Meshah a mers in apartamentul inchiriat al designerului pentru a lua cateva lucruri personale de-ale lui Razvan Ciobanu. "Este o veste foarte…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un groaznic accident rutier, va fi inmormantat joi, insa cei care vor sa-și ia ramas bun de la el o pot face azi la capela Cimitirului Progresul, acolo unde trupul sau neinsuflețit a fost depus inca de ieri. Intrarea in capela a fost inconjurata…

- Fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu a facut un gest incredibil chiar la locul unde a avut loc accidentul in care acesta și-a pierdut viața. Razvan Ciobanu a avut o relație cu Marius, de care s-a desparțit cu mare scandal. Dupa moartea creatorului de moda, fostul partener a mers la locul…

- Raluca Badulescu și Razvan Ciobanu erau buni prieteni, iar vestea morții designerului a daramat-o pe jurata de la Bravo, ai stil!. Aceasta a postat primul mesaj pe cotul de Instagram. „The way we are ... pentru ca suntem și vom fi mereu o singura ❤️ @razvan.ciobanu Drum lin catre lumina , Dumnezeu…

- Politistii constanteni au stabilit ca Razvan Ciobanu nu purta centura de siguranta in momentul producerii accidentului, el fiind proiectat prin unul din geamurile autoturismului, care s-a rasturnat, oprindu-se intr-un copac. Necropsia va stabili daca soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice…

- Creatoarele de moda Adina Buzatu si Romanita Iovan si fostul model Dana Savuica scriu despre Razvan Ciobanu - decedat luni dimineata in urma unui accident rutier - numindu-l prieten drag si elogiindu-i "geniul creator", bunatatea si...

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului in care a murit creatorul de moda Razvan Ciobanu. Surse din ancheta au aratat ca designerul nu purta centura de siguranta, aceasta fiind prinsa in spatele scaunului. De altfel, din cauza impactului si a faptului ca nu…

