Stiri pe aceeasi tema

- Adina Buzatu a explicat in direct la "Star Matinal" de ce a ales sa nu mearga la inmormantarea lui Razvan Ciobanu. Vedeta nu a mai putut suporta sa o vada pe mama regretatului designer cum sufera.

- Adina Buzatu, una dintre prietenele lui Razvan Ciobanu, a decis sa nu mearga la inmormantarea acestuia. Vedeta a explicat care este motivul pentru care a luat aceasta hotarare. "Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca, in loc sa ne plangem ruda, prietenul,…

- Vestea trista a momentului! Adina Buzatu a postat in aceasta dimineața un mesaj in care a anunțat public ca nu va participa la inmormantarea lui Razvan Ciobanu, prietenul ei de o viața: "Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca..."

- Este o zi extrem de trista pentru toti cei care l-au cunoscut si l-au apreciat pe Razvan Ciobanu. Astazi, regretatul designer este condus pe ultimul drum. De la inmormantare va lipsi Adina Buzatu.

- Moartea lui Razvan Ciobanu ridica din ce in ce mai multe semne de intrebare odata cu trecerea orelor. Necropsia a fost efectuata ieri 30 aprilie 209., de catre doctorii de la Serviciul de Medicina Legala Constanta. Totusi este mult mister in jurul cauzei mortii, nimeni din cadrul anchetei nedivulgand…

- Adina Buzatu: "La revedere, prieten drag!". Cunoscutul creator de moda Catalin Botezatu a reacționat dupa moartea lui Razvan Ciobanu intr-un complit accident rutier. ”Am aflat cu stupoare aceasta veste. Nu-mi vine sa cred ca viața lui s-a terminat atat de repede, intr-un mod…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, in varsta de 43 de ani, a murit in a doua zi de Pasti intr-un accident de masina. Creatoarea de moda Adina Buzatu si Teo Trandafir au fost primele vedete care au comentat tragedia.

- Binecunoscutul cantareț de manele Florin Salam nu mai are telefon mobil de patru ani. Artistul a nu-i place sa aiba telefon mobil. Deși telefonul mobil este considerat un obiect indispensabil, Florin Salam susține ca nici nu vrea sa auda de așa ceva. Cantarețul de manele a afirmat, intr-un live pe…