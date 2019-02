Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti a transmis Inspectoratului Scolar din Capitala recomandarea ca activitatea a 14 scoli si gradinite sa fie suspendata din cauza epidemiei de gripa, informeaza reprezentantul Inspectoratului, Marina Manea, care precizeaza ca nu se fac ore joi si vineri.

- Bianca Rus nu mai vrea sa auda de fostul sau soț, Antonio. Cei doi s-au separat cu mare scandal. Bianca Rus, in varsta de 31 de ani, a avut un scurt mariaj cu Antonio. Cei doi au ajuns la separare in urma discuțiilor aprinse dintre ei. Dupa desparțire și-au aruncat vorbe grele. Bianca Rus nu mai…

- Un barbat de 38 ani din Capitala a fost reținut de ofițerii de investigații a sectorului Rașcani al Direcției de Poliție mun. Chișinau, pentru comiterea mai multor furturi din instituțiile de invațamant și spitale.

- Un incendiu s-a produs sambata la Scoala 77 din Capitala, un barbat ce prezenta expunere la fum fiind transportat la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, relateaza...

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut, vineri, de politisti, pentru ca la finele lunii decembrie 2018 ar fi violat-o pe fiica minora a concubinei sale, informeaza Politia Capitalei.

- Dupa un sfarșit de an foarte aglomerat, care a culminat cu șase concerte susținute la munte in noaptea de Revelion, Giulia Anghelescu și-a șters urmele oboselii de pe chip cu ajutorul medicului estetician. "Vin dupa o perioada foarte incarcata. Am avut 6 concerte in noaptea de Revelion, nu dorm suficient…

- Charlotte Reat, 22 de ani, a dansat pentru a-i aduce mamei ei un tribut. Femeia a fost injunghiata in timp ce incerca sa-și protejeze fata de un atacator inarmat cu un cuțit. Jayne, 43 de ani, a murit in brațele fiicei sale, Charlotte, anul trecut, in ziua de Craciun. Nathan Ward, un tanar de 19 ani…

- Adina Buzatu este o mama implinita, asta pentru ca fiica sa ii asculta sfaturile si o face mandra. Sara este studenta la una dintre cele mai bune scoli din lume care se ocupa de managementul hotelier, iar Adina Buzatu este fericita ca fiica sa si-a urmat visul.