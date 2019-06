Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri solicita schimbarea actualuluiu Guvern cu unul de uniune naționala, in urma rezultatelorm votului de duminica, a declarat miercuri Florin Jianu, președintele Consiliului Național al IMM din Romania (CNIPMMR)."Nu vedem in niciun fel o schimbare de paradigma, o ințelegere a…

- Luni, 20 mai 2019, in cadrul primei ediții a Forumului Economic PRO Romania care s-a desfașurat la World Trade Center București, numeroși antreprenori romani au dezbatut impreuna cu liderii PRO Romania și cu candidații partidului la alegerile europarlamentare direcția in care se indreapta economia…

- „Astazi am ajuns intr-o alta zona de agricultori romani harnici. In Dolj, la Calarași și Dabuleni. Prima oprire a fost la o instalație de udare prin picurare, cu panouri fotovoltaice. O astfel de instalație costa destul de putin, 5000 euro pentru 2000 mp și uda un hectar de teren, fondurile putand…

- Premiera istorica in sistemul medical romanesc! Statul a fost obligat in instanta sa despagubeasca un pacient care a fost refuzat de patru mari spitale publice din tara. Ca sa nu moara, familia l-a dus la o clinica privata.

- Lipsa fortei de munca este intr-adevar o problema, dar nu numai in Romania, unde oamenii de afaceri asteapta ca statul sa le rezolve problema, ci si in Germania si in alte state europene, a spus marti presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, in cadrul unei conferinte pe tema…

- Principalii vinovati pentru lipsa fortei de munca din Romania sunt oamenii de afaceri, nu statul, pentru ca noi ne-am obisnuit sa tot asteptam sa ni se dea, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germana (AHK Romania). "Avem o problema…

- Este cauzata de țigari, iar Romania este pe locul trei in Europa ca rata a mortalitații din cauza acestei boli. Simptomele sunt inșelatoare, astfel ca mulți fumatori realizeaza ca ceva nu este in regula cand este prea tarziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructiva conica are ca efect blocarea parțiala…

- Statul vrea sa impuna firmelor sa plateasca un fel de RCA, o asigurare pentru ca, in cazul in care intra in insolventa sau sunt dizolvate, sa poata fi acoperite costurile practicienilor in insolventa care sunt fie administrator judiciar, fie lichidator.