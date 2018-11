Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Lugoj a fost dat disparut dupa ce a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors. Familia, dar si politistii au intrat in alerta dupa ce lugojeanul in varsta de 28 de ani a plecat de-acasa si nu s-a mai intors. Politistii au demarat cautari pe toata raza orasului si, conform unor apropiati,…

- O intamplare tragica și amuzanta, in același timp, a avut loc astazi, in Timișoara. Un tanar de 20 de ani și-a bagat familia in sperieți, dupa ce a cazut de la etajul 4 al imbobilului in care locuiau cu toții.

- Polițiștii din Prahova cauta o femeie de 47 de ani, din Ploiești, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Femeia se numește Baca Magdalenași are 47 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiești și nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitațile…

- De regula, asistenții medicali se pregatesc in Romania și pleaca sa profeseze in alta țara, pentru un salariu bun. Robert a fost asistent medical la spitale de top din America, dar s-a intors in tara si iși trateaza pacienții ca peste Ocean.

- Irina Columbeanu i-a pus pe ganduri pe fanii ei de pe rețelele de socializare. Aceștia au luat-o imediat la intrebari. I rina Columbeanu și-a petrecut vacanța in America, la mama sa, Monica Gabor . De altfel, in America a și fost operata Irina Columbeanu din cauza unor probleme la ochi . Era planificat…

- O tanara in varsta de 17 ani a decis sa incheie socotelile cu viata si s-a spanzurat, duminica, in casa parintilor. Nimeni nu isi explica gestul tinerei, mai ales ca in aceeasi zi fusese impreuna cu familia si cu prietenu ei la picnic.