- Deși a trecut prin doua casnicii, cea de-a treia spera ca va fi cu noroc pentru Adrian Mutu. Fostul fotbalist are o familie numeroasa, un baiat din prima casatorie cu Alexandra Dinu, doua fete cu frumoasa Consuelo Matos și mezinul Tiago, pe care i l-a daruit actuala soție, Sandra, in toamna anului trecut.…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, murit, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala. Medicii, dar și colegii de echipa și adversarii au incercat sa-l salveze. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul…

- Echipa de baschet a Piteștiului este pregatita sa dispute ultimul meci din prima faza a sezonului regulat. Vineri (23.03), cu incepere de la ora 18:00, BCM U va intalni pe teren propriu pe BC Timba Timișoara. Vulturii nu mai au emoții in ceea ce privește calificarea in TOP 6. Piteștiul are asigurata…

- Academia Rapid se lupta cu CSA Steaua și AS Tricolor pentru promovarea in Liga a 3-a, insa cel mai greu meci pentru giuleșteni va fi astazi.Oficialii alb-vișiniilor se vor prezenta astazi in fața comisiilor AMFB, de la ora 14:30, pentru a da explicații in cazul folosirii pe fals a jucatorului…

- Așa cum ne-au obișnuit in fiecare an, reprezentanții Centrului Județean al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura sunt alaturi de fermierii ilfoveni, odata cu demararea Campaniei 2019. In acest scop, specialiștii APIA organizeaza intalniri cu fermierii ilfoveni, cu scopul de a-i informa…

- Doi romi au cantat in metroul de la Paris melodii celebre ale unor trupe de hip-hop romanești, printre care B.U.G. Mafia sau La Familia. Pasagerii au zambit, semn ca le-a placut prestația celor doi romi. Clipul video a devenit viral, fiind accesat pe YouTube de sute de mii de ori. Reacțiile celor care…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- HOROSCOP 20 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Wildlife Romania a anuntat, duminica, 18 martie, “prima aterizare” in cuibul berzelor de la Carpinis, pe care le monitorizeaza in proiectul primei „gradini zoologice” virtuale din Romania, cu animale salbatice aflate in libertate, inceput in urma cu cinci ani. Din pacate, bucuria revenirii nu e prea…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- Liderul mondial Simona Halep s a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a invins o in sferturi pe croata Petra Martic 51 WTA cu scorul de 6 4, 6 7, 6 3, la capatul unei partide care a durat doua ore si 24 de minute.In setul decisiv, constanteanca a revenit in stilul…

- Juniorul Radu Dragușin, la Juventus Torino. Campioana Italiei a ajuns la un acord u clubul bucurestean Regal Atletico Madrid pentru transferul capitanului selecționatei Under 16. “Am fost marti la jocul Romaniei cu Italia (n.r. nationalele U16 contra U15, scor 1-0 pentru romani) si am discutat si cu…

- Presedintele clubului PAOK, omul de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, a intrat pe gazon dupa ce fundasul capverdian Fernando Varela (ex-Steaua) a înscris un gol ce parea sa aduca victoria echipei sale în meciul cu AEK Atena, însa arbitrul Georgios

- Derby-ul campionatului elen de fotbal dintre echipele PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, si AEK Atena, s-a incheiat duminica in haos jucatorii clubului din capitala Greciei refuzand sa termine meciul dupa ce oficialii lui PAOK au intrat pe teren, printre ei fiind si presedintele…

- Academia Rapid a inceput furtunos a doua parte a sezonului din Liga 4-a.Rapidiștii s-au impus cu 10-2 pe terenul lui CS Progresul 2005, transmițand un mesaj clar rivalei Steaua. Daniel Niculae, de 5 ori, Stancu, de doua ori, Goge, Vlada și Pancu au fost marcatorii giuleștenilor. Grație victoriei, Academia…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- Irina Begu, locul 36 WTA, s-a calificat in turul doi la Indian Wells, dupa o victorie in trei seturi in fața sarboaicei Aleksandrei Krunic, locul 46 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. In turul urmator o va intalni pe Karolina Pliskova, locul 5 WTA. Irina a inceput ezitant partida, iar Krunic a condus cu 5-2 in…

- Crystal Palace a condus cu 2-0 in partida de pe teren propriu cu Manchester United, dar nu s-a ales cu niciun punct. Formatia pregatita de Jose Morinho a revenit spectaculos si s-a impus in cele din urma cu 3-2, golul victoriei fiind reusit in prelungiri.

- Tricolorii vor disputa un meci amical pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova impotriva reprezentativei Suediei. Meciul se va juca marți, 27 martie, incepand cu ora 21:30. Noul stadion al Craiovei va bifa o premiera de cand a fost recunostruit. Peluza Sud Craiova iși anunța prezența pe noul stadion,…

- Face ce face SCM Politehnica și tot cedeaza acasa cu formațiile din București. Dupa CSM și Steaua a venit randul lui Dinamo sa dea drumul la muzica in vestiarul de pe Bega. In ziua in care clubul a anunțat cu pompa ca i-a prelungit contractul antrenorului Pero Milosevic, elevii acestuia au cedat in…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica fetei, dar si un vecin intr-un bloc din București a continuat seria gesturilor violente si dupa ce a fost arestat. Ahmed Othman, fiul in varsta de 24 de ani al unui oficial din Ambasada Libiei, a comis oribilele fapte sambata seara. La scurt timp a fost…

- Viorel Paunescu este, fara doar si poate, unul dintre cei mai cunoscuti milionari din tara noastra. Lipsit de grija zilei de maine, la frumoasa varsta de 82 de ani, fostul patron al clubului Steaua este un romantic incurabil, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt dovada clara ca iubirea…

- Dinamo a facut egal cu Steaua, dupa ce a condus cu 2-0! Steliștii au egalat in prelungirile meciului.Golurile dinamovistilor au fost marcate de Pesic '20 si Torje '57. FCSB a inscris prin Man '64 si in minutul 90+3 prin Teixeira. Dupa golul de 2-2, un fan a intrat pe teren. El a fost…

- Victor Piturca crede ca "venirea lui Lupescu va determina toti oamenii importanti din fotbal sa se uneasca si sa lucreze impreuna".Fost selectioner, inclusiv in perioada in care Ionut Lupescu era director general la FRF, Victor Piturca recunoaste deschis ca este sustinatorul "Kaiserului" pentru…

- A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A fost legitimata la Clubul Sportiv nr. 2 din Constanta. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006. Anul urmator castiga doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul…

- Revenire spectaculoasa la ProTV. O mare vedeta a postului se intoarce acolo unde a devenit cunscuta. Este vorba despre Mihaela Tatu. Aceasta revine marti, 13 februarie, de la ora 20:00. Vedeta a fost cooptata in echipa Ferma vedetelor. Mihaela Tatu va fi in show Marioara, „negustoarea” fermei, cea…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Wiliams (36 ani) va reveni pe teren la finele acestei saptamani, cu ocazia intalnirii dintre echipele Statelor Unite si Olandei din Fed Cup, care va avea loc la Asherville, prima competitie oficiala pe care fostul lider al clasamentului WTA o va disputa dupa mai…

- In Bistrița-Nasaud și alte 5 județe din țara s-au vandut anul trecut sub 1.000 de loturi de teren agricol. Asta in condițiile in care in Timiș s-au incheiat 8.866 de tranzacții de vanzare-cumparare pe parcursul anului trecut.

- FCSB i-a adus in aceasta iarna pe Cristi Tanase și Valerica Gaman. Primul a mai jucat o buna perioada la formația roș-albastra. Gigi Becali a mai incercat sa dea o lovitura. Adi Popa a fost la un pas sa revina la FCSB și chiar a purtat discuții cu Gigi Becali inainte de a ajunge la Al Taawon, in Arabia…

- Dana Rogoz va colabora cu Pro TV pentru noul reality show matrimonial al televiziunii, "Ma insoara mama!”, prezentat de Gabriel Coveseanu, cunoscut cu numele Cove, la care vor participa 10 tineri cu varste de peste 25 de ani, alaturi de mamele lor.Dana Rogoz va fi povestitorul care va sublinia…

- Alexandru Ionița, noul transfer al lui CFR Cluj, a ținut sa-i raspunda lui Gigi Becali dupa ce finanțatorul stelist il catalogase recent drept "un jucator fricos". "O sa vedem in teren daca sunt un jucator fricos. Cand am avut ceva de spus de Steaua, am spus si gata. Vreau sa-mi vad de treaba mea, nu…

- Organizatorii turneului Australian Open și-au aparat decizia de a nu trage copertina peste arena Rod Laver, in timpul finalei dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki, cu toate ca romanca a ajuns la spital, dupa meci, și i-a fost pusa o perfuzie pentru a combate efectele deshidratarii severe.

- Cultivatorii francezi de grau trebuie sa isi reduca costurile, in special la capitolul transport, daca vor sa puna capat vanzarilor in pierdere si sa isi recastige procentele de piata pe care le-au pierdut in fata producatorilor din regiunea Marii Negre si a altora, a apreciat marti Asociatia producatorilor…

- Ajuns la 82 de ani, Viorel Paunescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti milionari din Romania. Lipsit de grija zilei de maine, fostul patron al clubului Steaua duce o viata de huzur, iar uneori prefera sa-si petreaca timpul departe de Anisoara, sotia sa.

- Mutare spectaculoasa pe piața televiziunii din Romania. Jurnalista Sorina Matei revine cu „Actualitatea Romaneasca”, o emisiune ce va prezenta o alta viziune asupra situației in care se afla astazi Romania.Sub motto-ul „Vezi dincolo de ceea ce ți se spune!”, „Actualitatea Romaneasca” va trata…

- Este incredibil cat de tare a scazut Donald Trump in increderea poporului sau si numai. Cel putin asta arata sondajul Gallup, efectuat in 134 de țari, publicat la un an de cand președintele american s-a instalat la Casa Alba. Sondajul arata ca imaginea sa este mai puțin buna decat o avea Obama sau Bush,…

- Revenire spectaculoasa! Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu.”IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi…

- Starul adus cu 222 de milioane de euro de la FC Barcelona a dat emotii la ultimul meci. A disparut subit din lotul pentru meciul cu Nantes, asa ca Tatarusanu a ratat întâlnirea cu atacantul brazilian.

- Denis Alibec e in duel direct cu propria greutate, dorind sa ajunga la 90 de kilograme. A venit la FCSB cu 98 de kilograme, asa cum a dezvaluit Gigi Becali, acum are in jur de 94 de kilograme. Fotbalistul pentru care Steaua a platit doua milioane de euro trage tare sa-si revina si fizic, si psihic.…

- Impresarul Florin Manea, unul dintre "rivalii" agentului lui Nicolae Stanciu pe piata din Romania, considera ca mijlocasul lui Anderlecht nu inainteaza in cariera si din cauza sotiei lui Laurentiu Reghecampf. Fiul lui Nicolae Manea i-a reprezentat interesele lui Stanciu pana in…

- Intre timp, Steaua/FCSB a apelat la transferuri de criza și a adus sau și-a dorit sa aduca astfel de ”ciorbe” pe banda rulanta. Cea mai recenta achiziție de acest gen a fost anunța, ieri seara, chiar de patronul Gigi Becali. Acesta a garantat ca este foarte aproape de transferul lui Cristi Tanase

- Irina Begu (40 WTA) a avut parte de un meci sensational. Jucatoarea noastra a reușit sa o invinga pe Ekaterina Makarova (Rusia - 33 WTA si cap de serie numarul 31), dupa ce a fost condusa cu 6-3 si 4-0....

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani) continua forma de vis pe care o traverseaza in ultima vreme. Romanca s-a calificat in aceasta dimineața in semifinalele turneului WTA de la Hobart. Buzarnescu (57 WTA) s-a impus in duelul de azi cu Alison Riske (89), scor 7-6 (7-5), 6-1, la capatul unui meci care a durat…

- Gueye Mansour, fostul atacant al lui Poli Timișoara, e la un pas sa revina in fotbalul romanesc. Acesta se afla in Romania, unde se antreneaza alaturi de ASU Poli, echipa suporterilor timișoreni ce evolueaza in liga secunda. In varsta de 32 de ani, Mansour a jucat de-a lungul carierei pentru Servette…

- Angelie Kerber (29 de ani, 22 WTA) a invins-o pe Venus Williams, scor 5-7, 6-3, 6-1, și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Sydney. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in perioada 15 ianuarie - 28 ianuarie. Tragerea la sorți a tabloului va avea…

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…

- Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, in 2013, la trei ani de inchisoare cu executare in "Dosarul Valiza". Ceilalti inculpati in dosar au primit pedepse cu suspendare: Victor Piturca - un an pentru favorizarea infractorului, Alina Ciul si Radu Marino - cate un an si jumatate, iar Teia Sponte -…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, s-a declarat "nerabdator" sa revina in circuitul profesionist dupa o absenta sase luni, cauzata de o accidentare la cotul drept, informeaza AFP.