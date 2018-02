Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- Dezvaluirea Antoniei i-a lasat masca pe toți. Artista a recunoscut ca doarme machiata, deși toata lumea ii spune ca nu face bine. Mai mult, interpreta marturisește ca ține diete și este foarte atenta la alimentația zilnica, pentru a arata perfect. Antonia a dezvaluit ca tine dieta si face mult sport,…

- "Criminalul de la gradinita" a reusit sa ii lase masca pe anchetatori! Aflat la audieri, Marius Botan a facut o declarati halucinanta cand a fost intrebat de ce si-a omorat fosta sotie.

- Se stie ca Delia este o persoana extravagnta, calatoreste mult, cum prinde ocazia, si se bucura de fiecare momnet la intensitate maxima. Insa, ce nu stiau fanii, si au descoperit de curand, gusturile artistei... culinare.

- Drumurile din Arges au mai rapit o viata. De data aceasta un tanar de 24 de ani s-a stins in urma unui accident rutier petrecut luni noaptea. Prietenii lui Robert Dumitru sunt socati de ceea ce s-a intamplat, refuzand sa accepte faptul ca bunul lor prieten nu mai este in viata la numai 24 de ani.…

- Adrian Minune si-a anuntat fanii ca si-a pierdut telefonul. Celebrul manelist a facut apel la acestia sa il ajute, spunandu-le tuturor ca ofera si o recompensa in sprijinul telefonului. Adi Minune le-a transmis inclusiv celor care i-au luat telefonul ca le ofera recompensa daca i-l inapoiaza, facandu-le,…

- Klaus Iohannis a fost lasat singur de catre Opoziție și de fostul premier Mihai Tudose care a cedat mult prea ușor a spus consultantul politic Cozmin Gușa intr-o intervenție la Realitatea TV.

- O politista de la Sectia 22 este acuzata ca ar fi facut praf masina unui taximetrist in timpul unei actiuni de flagrant. Desi politista ar fi recunoscut ca a condus taximetrul, oamenii legii „au uitat“ sa-l despagubeasca pe taximetrist.

- A fost intalnire de gradul zero intre Adela Popescu si Dan Bordeianu. Actorul a fost prezent in emisiunea „Vorbeste lumea”, alaturi de sora lui, Oana Sorescu, pentru a vorbi despre cum a invins aceasta cancerul, desi medicii nu i-au dat sanse. Telespectatorii au asteptat sa vada cum se vor comporta…

- Pare greu de crezut, insa și pe Adrian Minune il deranjeaza manelele dimineața! Acesta veste, care cu siguranța ii va uimi pe cei mai inflacarați iubitori ai genului, vine chiar de la prima vedeta a manelelor și muzicii de petrecere, care ne-a declarat ca in prima parte a zilei prefera muzica recomandata…

- Acum 40 de zile, culoarea neagra s-a lasat pe Casa Regala care a intrat in doliu . Regele Mihai s-a dus la cele veșnice. A lasat o țara parasita de puteri… Dom’Stat n-are bani pentru ROMANIA, decat pentru ce e important, adica țop, țop, la petrecere, țop, țop, la berica, e.t.c. De fapt Dom’ ...

- Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judetean Sibiu spun ca femeia a mers la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului dupa ce s-a simtit foarte rau, dar ca a fost tinuta pe hol fara sa o consulte cineva,iar din aceasta cauza a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost…

- Florin Salam a vorbit despre relatia cu Roxana Dobre, infidelitatile din cuplu, insa spune ca toate sunt trecatoare si se gandeste la nunta cu bruneta. Manelistul a marturisit ca-si doreste o nunta fastuoasa, la care sa aiba posibilitatea sa-si duca invitatii cu avionul la locatia evenimentului.

- Potrivit Monitorului Oficial, la sfarsitul anului trecut a avut loc adunarea actionarilor unui aparent oarecare SRL din municipiu, prilej cu care au fost facute cateva modificari interesante in actionariatul firmei. Este vorba despre societatea Roxor Black, care, potrivit unui site de angajare forta…

- Florin Salam a trecut printr-o perioada foarte dificila o data cu despartirea de Roxana Dobre si nici dupa revenirea ei in familie nu s-a restabilit complet. O scena petrecuta in public i-a pus pe gand pe apropiatii sai!

- Monalisa Pandelea, o cunoscuta artista din Pitesti, s-a stins din viata la varsta de doar 26 de ani. Tanara a murit miercuri noapte, sustin apropiatii, pe patul unui spital. Superba satena fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer si se pare ca necrutatoarea boala a fost descoperita prea…

- Eliberat condiționat dupa ce a ispașit aproape toata pedeapsa de patru ani și opt luni din Dosarul Transferurilor , dupa cum chiar fostul impresar a declarat la ieșirea pe poarta de la ”Jilava”, Victor Becali pare sa-și fi facut deja planuri de viitor. Inainte insa de a parasi celula care i-a fost casa…

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine.

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Codrin Ștefanescu alaturi de baiețelul lui, Raducu, pe Facebook. Atenția tuturor a fost atrasa de un detaliu interesant. Deși in fotografie mai aparea o femeie cu picioare superbe, cel mai probabil mama copilului, poza a fost micșorata astfel incat, fața acesteia sa nu se vada. Codrin Ștefanescu și…

- Florin Lovin și-a amintit meciurile cu Real Madrid din perioada in care a evoluat la Steaua. Disputele din 2006 i-au lasat o amintire senzaționala cu David Beckham, fotbalist care pe atunci juca la superechipa din Spania. "In meciul de pe Ghencea (n.r. - caștigat de Real cu 4-1), eu am jucat din primul…

- Concertul a inceput in jurul orei 22 cand aradenii erau inca neincalziti si timizi, dar acest lucru s-a rezolvat dupa cateva piese autohtone. Desi s-a cantat rock’n’roll sau country, ritmurile maramuresene au fost cele care au umplut de-a binelea ringul de dans, devenit deodata neincapator pentru…

- Doi piloți au șocat lumea intreaga dupa ce au povestit ca, in timpul unui zbor deasupra Oceanului Pacific, din cadrul unei misiuni de antrenament, aceștia au observat un obiect bizar ce parea din...alta lume.

- Eurogolul lui Mihai Capațana din partida FC Voluntari - Sepsi 3-0 a lasat pe toata lumea cu gura cascata. Dragoș Huiban, unul dintre jucatorii covasnenilor, s-a declarat uimit de golul incasat de echipa sa. "Doar pe rețelele de socializare am mai vazut un asemenea gol. Oricum, scorul era 0-2, nu mai…

- Mii de oameni au venit in ultimele zile la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, care va fi inmormantat sambata , la Curtea de Argeș. Oameni de toate varstele au venit la Palatul Regal, la catafalcul Regelui Mihai, au aprins lumanari și au lasat flori și coroane de flori la…

- Magdalena Serban, femeia arestata preventiv pentru uciderea unei tinere la statia de metrou Dristor si pentru o tentativa de omor la statia Costin Georgian, le-ar fi facut anchetatorilor o declarație șocanta, la care nimeni nu se aștepta!

- Marius Sumudica este pe val in Turcia, acolo unde a dus-o pe Kayserispor in lupta pentru cupele europene. Tehnicianul roman s-a declarat uimit de rezultatele pe care le-a avut pana acum la Kayseri. "Am niste rezultate incredibile. Nu-mi vine sa cred ceea ce traiesc. Ce jucatori are Besiktas, Pepe,…

- ribunalul Iasi a confirmat, recent, o sanctiune contraventionala data de Politie unui tanar care, sub paravanul unui cont de Facebook, a adresat injurii unei alte persoane. Adrian Catargiu a fost identificat de politisti si a primit o amenda de 500 de lei pentru fapta sa, dupa ce – in data…

- Michael Wolfe a vandalizat o moschee din Florida, iar acum a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare. Barbatul, în vârsta de 37 de ani, a spart ferestrele moscheei cu o macheta și a lasat bucați de carne de porc în interiorul locului de închinare.…

- Slujba de pomenire la Catedrala Mitropolitana Timișoara, ctitorita de Regele Mihai I. Mitropolitul Banatului a decis deschiderea unei carți de condoleanțe și le-a vorbit credincioșilor despre ce a insemnat Maiestatea Sa pentru Romania, spunand ca fostul monarh a lasat moștenire „aceasta țara intreaga”…

- Nici Mercedes-ul ori Ferarri-ul nu-i mai sunt de folos! Cand iși scoate familia in oraș, Adrian Minune folosește mai nou.. microbuzul. La 43 de ani, primul nume din lumea manelelor, Adrian Simionescu alias Adi Minune, dovedește ca ține stransa relația cu familia sa. Și, de cand fetele sale au iubiți…

- Marele sportiv nu avea cum sa fie lasat sa ajunga in zona oficiala din moment ce nu avea invitație, informeaza surse DC News. La prefiltru, Ilie Nastase a fost oprit de jandarmi, adica pana sa ajunga la principalul filtru de securitate. Jandarmii l-au dirijat catre public, dar el voia neaparat sa…

- Fostul premier Victor Ponta vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre mesajul dat de Departamentul de Stat al SUA referitor la legile Justitiei, revolutia fiscala a PSD si evolutia Pro Romania.

- Fiica lui Adrian Minune si iubitul ei au plecat la munte. Karmen a postat numeroase imagini din vacanța alaturi de iubit. Cei doi par foarte fericiti si formeaza un cuplu fericit. Nici bine nu au ajuns la munte, ca deja au inceput sesiunea de fotografii!

- Copiii fac de multe ori tot ce le trece prin cap, insa doi frați din Anglia au lasat-o masca pe mama lor. Femeia i-a surprins exact in momentul in care copilul cel mic avea capul plin de unt. Fratele lui mai mare l-a „ajutat” sa faca acest lucru, pentru ca avea mainile murdare de unt. Imediat dupa aceea,…

- Mirela Vaida este in stare de șoc de cand a aflat vestea ca Stela Popescu a murit. La inceputul emisiunii Acces Direct, prezentatoarea TV și-a gasit cu greu cuvintele pentru a spune cine a fost Stela Popescu.

- Andreea Marin a vorbit despre copii si atentia pe care cei mici o cer parintilor, impartasind un moment emotionant din relatia ei cu Violeta. Vedeta a marturisit ca a primit un mail de la fiica ei, iar mesajul acesteia a lasat-o fara cuvinte.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, ruptura din cea mai temuta familie din tara noastra, Geamanu. Imaginile pe care vi le prezentam, in exclusivitate, de la nunta lui Chinezu Spoitoru, vin sa confirme "furtuna".A ( VEZI SI: VIDEO EXCLUSIV. Ploaie de bani de la ”Imparatul…

- In septembrie 2000, dupa o noua erupție a vulcanului Oyama, ce a aruncat in aer cantitați uriașe de dioxid de sulf, toți cei 5.000 de locuitori ai insulei japoneze Miyake-jima, din Marea Filipinelor, au fost evacuați. Pana atunci, din cauza toxicitații, toți trebuiau sa poarte pe figura maști de gaze,…

- Pe asta cu siguranta nu ai mai auzit-o! Doi oameni si-au lasat pisicile singure acasa, iar cand s-au intors au avut parte de socul vietii: dupa ce au scormonit in toate ghivecele cu marijuana, puteai spune ca erau intr-o alta "viata".

- Un tanar pe nume Ionut Alexandru, asa-numit „Gangsterul de Vaslui”, a venit pe scena de la “X Factor” sa isi incerce norocul cu o melodie, cu tocmai potrivita. Tanarul a reusit sa il enerveze pe Stefan Banica Jr.

- Bianca Dragusanu a marturisit, vineri, ca se infometeaza. Prezentatoarea TV a marturisit ca in zilele de miercuri si vineri, colegii o alearga cu mancarea prin redactie si o pun sa manance.

- In opinia autoritaților, un copil care a implinit varsta de șapte ani se poate descurca singur atunci cand este internat intr-o unitate spitaliceasca. Potrivit OUG 158/2005, salariații au dreptul la concediu și indemnizație pentru ingrijirea copilului bolnav doar pana cand acesta implinește șapte ani.…