Stiri pe aceeasi tema

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Lucratorii de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Suceava au inregistrat, in urma unei perchiziții, cea mai mare captura de țigari de contrabanda de la inceputul anului in curs. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, ...

- Zece politisti au fost raniti, iar sase persoane au fost arestate in cursul unor ciocniri in centrul Madridului, joi noaptea, dupa decesul unui vanzator senegalez stradal, a anuntat vineri politia spaniola, scrie AFP. ”Numarul ranitilor este de zece politisti nationali. Asta nu inseamna ca…

- Poliția din Noua Zeelanda a anunțat ca a investigheaza posibila otravire a unui spion rus pe teritoriul țarii sale. Barbatul care a spus ca a lucrat pentru serviciile de informații ruse a fost otravit in Auckland cu mai mult de un deceniu in urma, scrie Time. Victima, Boris Karpichkov, care a declarat…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Investigatia a luat amploare joi dupa ce politia a izolat mormintele sotiei lui Serghei Skripal, Liudmila si fiului lor, Alexander. De asemenea, politia a declarat ca 21 de persoane au fost tratate ca urmare a incidentului. Personal de la Marina Roiala, Fortele Aeriene Roiale, precum si echipe de chimisti…

- Politistul Marian Godina critica adoptarea de catre Senat a propunerii legislative care prevede, printre altele, ca radarele sa fie doar pe masini cu insemnele Politiei. Potrivit politistului brasovean, “numarul de accidente rutiere avand cauza viteza excesiva va crește alarmant dupa intrarea in vigoare…

- Tabara a fost instalata anul trecut de suporterii liderului opozitiei, Mihail Saakashvili, caruia i s-a retras cetatenia ucrainiana. Saakashvili, fost presedinte al Georgiei, a fost deportat in Polonia luna trecuta. Majoritatea suporterilor lui Saakashvili au parasit tabara dupa deportarea…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? CINE A LUAT LOCUL... SECURITATII? Stenograma pe care v-o prezentam in continuare ne-a fost adusa la redactie, inregistrata pe o caseta. Cititorul a dat intimplator, cu radioreceptorul sau peste aceasta frecventa, iar ceea ce a auzit l-a…

- Deja se inmulțesc cazurile in care familii de romani care tranziteaza Ungaria iși uita fie copii, fie soțiile, in parcarile de pe autostrazile din țara vecina. Intr-un caz de acum doi ani CITESTE AICI , o fetita de 8 ani din Romania a fost „uitata” de parintii ei cand au oprit masina intr-un loc de…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie,…

- Politia turca a confiscat aproape 2.000 artefacte istorice intr-o operatiune care a vizat traficantii din Istanbul, a afirmat joi agentia de presa Dogan, citata de DPA. Politia a retinut doi suspecti si a confiscat 1.981 de artefacte, care au fost returnate unui muzeu local, a completat sursa citata.…

- O întâmplare care pare scoasa dintr-o comedie a avut loc, zilele trecute, când un român și-a uitat soția în parcarea unei autostrazi din Ungaria, în apropiere de localitatea ungara Szeged.Incidentul a avut loc, marți, în jurul orei 11.30,…

- Doua treimi din populație se declara mulțumita de activitatea poliției comunitare. Cea mai mare încredere oamenii o au în pompieri – 26,8% din respondenți. Pompierii sunt urmați de poliția de sector – 13,2%; echipele de reacționare operativa (902) – 14% și poliția de…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus ieri, 19 februarie 2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului BORDEA PETRICA, in varsta de 45 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Initial, la data de 18.02.2018 Politia municipiului Sebes a fost…

- Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile…

- Polițiștii clujeni au fosst sesizați, joi, privind faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se îndreapta înspre Cluj-Napoca.”La data de 08.02.2018, în jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizati prin…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Un barbat aflat la cumparaturi in Piața Mare, din Targu-Jiu, nu a putut suporta, vineri, insistențele unei persoane de etnie roma, care ar fi vrut sa-i vanda un parfum, iar de la un schimb dur de replici pana la bataie generala nu a mai fost decat un pas. In apararea vanzatorului ambulant…

- Un tanar de 29 de ani condamnat la un an de inchisoare a uitat probabil ca este dat in urmarire și a ajuns in arestul Poliției dupa ce s-a dus de buna voie sa-și scoata cazierul, vineri dimineața, la Poliția din Baicoi.

- Scandalul a inceput intr-un bar din satul Izvoru, dupa ce un tanar in varsta de 22 de ani s-a luat la bataie cu altul de 29, informeaza Romania TV. Citeste si Un barbat din Iasi care si-a batut sotia, incalcand un ordin de protectie, trimis in judecata sub control judiciar In altercatie…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația respectiva.…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 19.10, pe Drumul Comunal 24, in localitatea Jac, un tanar de 23 ani, din Jac, in timp ce conducea autoturismul a accidentat un barbat de 50 ani, care se afla pe mijlocul parții carosabile. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a transportat victima la domiciliu,…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Jurnalistei postului de televiziune rusești RTVI, cetațencei ruse, Mariana Minsker, dar și operatorului RTVI li s-a interzis sa intre pe teritoriul Moldovei, deoarece ei nu au putut confirma scopul vizitei in republica, a declarat pentru RIA Novosti Serviciul de presa al Poliției de Frontiera a republicii.…

- Polițiștii satmareni au desfașurat activitați pentru siguranța circulației pe drumurile publice și a normelor de conviețuire sociala, ocazie cu care au aplicat pe parcursul sfarșitului de saptamana peste 25 de sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991, in valoare de aproximativ 11 000 de lei, și…

- Politia belgiana a perchezitionat miercuri sediul companiei Semlex, lider in producerea de acte de identitate si documente de calatorie pentru tari africane, si locuinta directorului sau general, Albert Karaziwan, intr-un caz de spalare de bani si coruptie, transmite Reuters. ''Realizam aceste perchezitii…

- Persoanele evacuate provin din sapte localitati aflate in apropiere de vulcanul Mayon din provincia Albay, la 330 de kilometri sud fata de Manila. Mayon a prezentat primele semne de activitate vulcanica in cursul zilei de sambata, cand a ejectat coloane groase de cenusa si aburi fierbinti."In…

- Datele despre traversarea frontierei și plecarea in Italia a tinerei care a acuzat de neglijența medicii de la Centrul Mamei și Copilului nu au fost furnizate de catre Poliția de Frontiera, ci de catre un „operator extern", care are acces la Sistemul informational integrat al Politiei de Frontiera…

- Fostul premier Sorin Grindeanu reacționeaza și el in scandalul momentului, dar și pe fondul apelor tulburi din PSD, susținand ca ambele tabere au greșit. Cu toate acestea, Grindeanu afirma vehement ca ministrul Carmen Dan trebuia sa plece impreuna cu șeful Poliției in scandalul polițistului pedofil…

- Fostul premier Sorin Grindeanu reacționeaza la scandalul din PSD, asemnatator celui in urma caruia și-a pierdut funcția de la Palatul Victoria. Grindeanu incearca sa aiba o poziție echilibrata, insa da o lovitura „taberei Dragnea” afirmand ca ministrul Carmen Dan trebuia sa plece impreuna cu șeful…

- Cu bani falși in portofel a fost prins un tanar cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova. Poliția de Frontiera a explicat cum l-a prins și cum arata care diferența intre bancnotele reale și cele falsificate.

- Politistii au inceput cercetarile in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara. "In luna decembrie a anului 2017, pe retelele sociale, cetatenii au fost invitati sa participe la o serie…

- Scandalul privind demiterea sefului Politiei ar putea accentua si tensiunile din Guvern, daca premierul refuza schimbarea lui din functie. Probleme ar putea aparea si in relatia lui Mihai Tudose cu Liviu Dragnea din aceasta cauza.

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: - o trecere ilegala a…

- Carmen Dan asteapta mai multe demisii pe biroul ei dupa ce cazul pedofilului-politist a zdruncinat o institutie aflata intr-o mare criza de credibilitate. De asemenea, ministrul de Interne a promis o conferinta de presa in cursul zilei de astazi. „Pana acum nu am decat informațiile pe care le cunoasteti…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezenta. Radu Mazare a parasit Romania in prima zi de Craciun, el plecand cu o cursa aeriana care a avut destinatia…

- Un vehicul al politiei, parcat în fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca în urma exploziei nu s-au înregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori…

- La data de 25.12.2017, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun. Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati despre faptul ca pe strada Calea Victoriei din Turda, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a anuntat ca in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei se prefigureaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Pentru evitarea aglomerarilor s-a…