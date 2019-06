Stiri pe aceeasi tema

- ”Ca și in cazul celor doua colege de partid din Costa Rica, operațiunea nu e a aducerii lui Radu Mazare, ci a trimiterii. Acolo au fost niște probleme interne. La nivel de Madagascar, daca ai niște bani poți sa ieși și președintele țarii. Se fac tot felul de speculații ca a fost adus tocmai in campanie…

- Anju Kushwaha, o tanara de 28 de ani din India a trait șocul vieții sale! Dupa ce a ramas insarcinata și a aflat ca poarta in pantece nu mai puțin de 10 copii, a trecut printr-o drama greu de descris!

- In ultima zi a lunii martie, in urma unui accident produs pe o sosea dintr-un sat din judetul Valcea, trei persoane si-au pierdut viata. Soferul urcase in stare de ebrietate la volan, iar in momentul producerii evenimentului conducea cu viteza foarte mare. Fratele acestuia, nepotul de numai 4 ani si…

- Italianca s-a casatorit cu ea insași deși acest lucru nu este legal, insa este un simbol al iubirii proprii, așa cum subliniaza ea: "Cred cu certitudine ca inainte de toate, trebuie sa ne iubim pe noi inșine", a fost explicația acesteia. De asemenea ea a mai declarat ca "Poți avea o poveste de basm…

- Detalii cutremuratoare ies la suprafata in cazul accidentului de la Tetoiu, Valcea, produs duminica. Se pare ca barbatul care se afla la volan era mort de beat in momentul producerii tragediei.

- Mihaela Radulescu este o femeie puternica și curajoasa, ea reușind de fiecare data sa treaca cu bine peste problemele din viața sa. Acum, este considerata una dintre cele mai frumoase femei de la noi și este admirata de foarte multe persoane, insa puțina lume știe cat de mult a suferit Mihaela Radulescu.