ADHD și somnul la copii Cele mai frecvente probleme de somn pentru cei cu ADHD sunt: Insomnia Multe persoane cu ADHD pot fi descrise ca pasari de noapte, diminuarea luminii solare cauzandu-le o energie ridicata, chiar daca pe parcursul zilei s-au confruntat cu stari de somnolenta. 10 – 15% din copiii cu ADHD au probleme cand e timpul sa adoarma seara, procentul fiind dublu fata de copiii si adolescentii care nu sufera de aceasta conditie. O data cu trecerea timpului, aceasta problema se intensifica simtitor. Incepand de la varsta 12 – 13 ani, 50% dintre copii cu ADHD se confrunta cu aceasta problema chiar seara de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

